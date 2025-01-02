مواجهات نارية بالدوري الانجليزي السبت.. مباريات أرسنال وتشيلسي ومان سيتي في المقدمة

تترقب جماهير الكرة الانجليزية، مواجهات نارية بافتتاح مباريات الجولة الـ 20 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، بعد غد السبت الموافق 4 يناير الجاري.

يشهد الدوري الانجليزي صراعا شرسا حيث يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة، ويأتي فريق نوتينجهام فورست في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 37 نقطة.

مباريات السبت 4 يناير بافتتاح الجولة الـ 20 ببطولة الدوري الانجليزي

توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد - 2:30 مساء

ايفرتون ضد بورنموث - 5 مساء

برينتفورد ضد ساوثهامبتون - 5 مساء

وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي - 5 مساء

كريستال بالاس ضد تشيلسي - 5 مساء

ليستر سيتي ضد أستون فيلا - 5 مساء

أرسنال ضد برايتون - 7:30 مساء

مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي

يمكنك متابعة مباريات الجولة الـ 20 لبطولة الدوري الانجليزي، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025.

الدوري المصري

ترتيب الدوري الانجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري قبل انطلاق مباريات السبت بافتتاح الجولة الـ 20 من البطولة ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- آرسنال، 39 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 32 نقطة.

6- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

7- بورنموث، 30 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 29 نقطة.

10 برايتون، 27 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 15 نقطة.

19- ليستر سيتي، 14 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

اقرأ أيضًا:

كاف يصدم شباب بلوزداد قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تطورات مثيرة حول صفقة بغداد بونجاح والأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025