بعد اقترابة من الأهلي ماذ قدم الحملاوي مع فريقه هذا الموسم ؟

بدأ مسؤولو النادي الأهلي خطواتهم الأولى لاستطلاع إمكانية التعاقد مع المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي، لاعب أيك أوديفولد السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حيث قام النادي بالتواصل مع بعض الوسطاء لاستكشاف فرص التفاوض مع ناديه حول شراء خدماته، وفي السطور التالية يستعرض الموجز تفاصيل الأمر.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن أسد الحملاوي أظهر ترحيبًا كبيرًا بفكرة اللعب للنادي الأهلي، المعروفة بلقب "نادي القرن"، وأكد استعداده للانتقال إلى مصر، كما تم التوصل إلى اتفاق مبدئي حول قيمة عقده الجديد في حال انضمامه إلى الفريق الأحمر.

ماذا قدم الحمولي مع فريقه هذا الموسم ؟

وخاص أسد الحولي مع فريقه أيك أوديفولد السويدي 28 لقاء نجح من خلالهم إحراز 14 هدف بالإضافة إلى صناعة هدف، وهو رقم معقول للغاية لذلك يسعى مسؤولي الأهلي للتعاق معه.

استطلاع رأي كولر

وقد استطلع مسؤولو النادي الأهلي رأي المدرب السويسري مارسيل كولر بشأن إمكانية التعاقد مع الحملاوي، لتعزيز خط هجوم الفريق في ظل الحاجة الحالية للاعبين جدد.

ويقدم أسد الحملاوي مستويات رائعة مع فريقه في الدوري السويدي، مما جعله واحدًا من الأسماء البارزة المرشحة للانضمام إلى الأهلي في يناير.

يخطط مسؤولو الأهلي لاستغلال فرصة ضم الحملاوي كونه يحمل الجنسية الفلسطينية، مما يتيح قيده كلاعب محلي، على غرار تجربة وسام أبو علي، الذي يعتبر من أبرز الصفقات التي أبرمها النادي في تاريخه.

الأهلي يستعد لشباب بلوزداد

وفي سياق متصل، يستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، حيث يضع المدرب مارسيل كولر اللمسات الأخيرة على خطة الفريق لهذه المباراة الهامة، التي ستقام غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب 5 جويلية، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي

ويشهد اليوم تمرين الأهلي الأخير قبل المباراة، حيث سيناقش كولر مع اللاعبين أهمية الفوز في هذه المواجهة لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

ويغيب عن صفوف الفريق مجموعة من اللاعبين بسبب الإصابات، منهم رضا سليم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وعلي معلول ومحمد عبد الله، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الفريق في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة.

قائمة الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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