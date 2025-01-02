التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري الأبطال

تترقب جماهير كرة القدم في مصر وأفريقيا، اللقاء المرتقب بين النادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

المباراة التي ستحظى بمتابعة كبيرة، ستقام يوم الجمعة، 3 يناير 2025، على ملعب "20 أوت 1956" في الجزائر، وتحمل أهمية خاصة بالنسبة للفريقين في صراع التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

يدخل فريق الأهلي المباراة وهو في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بعدما حقق انتصارين وتعادلًا، كان آخرها فوزًا كبيرًا على شباب بلوزداد في القاهرة بسداسية مقابل هدف واحد، ويسعى الأهلي لتوسيع فارق النقاط مع منافسيه وبلوغ الدور التالي من البطولة.

أما شباب بلوزداد الجزائري، فيسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها في القاهرة في المباراة السابقة، الفريق الجزائري يتطلع لتحقيق فوز يعزز من فرصه في التأهل بعد الخسارة الثقيلة في الجولة الماضية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ستقام المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستكون منقولة عبر قناة "beIN Sports 6"، التي تعد من أبرز القنوات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ستوفر القناة تغطية حصرية للمباراة، مع استوديو تحليلي يضم أبرز المحللين الرياضيين مثل وائل جمعة، الذي سيكون له دور بارز في تحليل مجريات المباراة.

الأهلي

التشكيل المتوقع للأهلي

يتوقع أن يدخل فريق الأهلي المباراة بتشكيل قوي يعكس رغبته في العودة من الجزائر بنقاط المباراة كاملة.

ومن المنتظر أن يعتمد المدير الفني للفريق على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، أشرف داري، وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، إمام عاشور، ومروان عطية.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، حسين الشحات، وبيرسي تاو.

مباراة حاسمة في صراع التأهل

هذه المباراة ستكون ذات أهمية بالغة لكل من الأهلي وشباب بلوزداد، الأهلي يسعى للتمسك بصدارة المجموعة وتعزيز فرصه في التأهل للأدوار الإقصائية، في حين يطمح شباب بلوزداد لتعويض الخسارة الأخيرة وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل من هذه المجموعة القوية.

اقرأ أيضًا:

كاف يصدم شباب بلوزداد قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تطورات مثيرة حول صفقة بغداد بونجاح والأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025