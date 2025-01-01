موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري ضد سموحة والتشكيل المتوقع

تترقب جماهير النادي الأهلي مباراة الفريق القادمة ضد نظيره سموحة في الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

ويدخل الأهلي مباراة سموحة، من أجل تحقيق الفوز لاستعادة نغمة الانتصارات بالبطولة المحلية بعد تعثر الفريق بالتعادل ضد إنبي في الجولة السابعة ويحتل الفريق المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة

يواجه الأهلي نظيره سموحة، في الخامسة مساء الثلاثاء الموافق 7 ينايرالجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سموحة

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد سموحة، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

الأهلي ضد سموحة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سموحة

من المتوقع أن يشهد تشكيل النادي الأهلي ضد نظيره سموحة ببطولة الدوري المصري الدفع بالعناصرالتالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور وأكرم توفيق ومروان عطية

خط الهجوم: رضا سليم وحسين الشحات و وسام أبو علي

جدول ترتيب الدوري المصري

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباراة الأهلي وسموحة حيث يتصدر نادي الزمالك، جدول ترتيب الدوري المصري ويأتي ترتيب الفرق كالتالي..

1. الزمالك - 14 نقاط

2. بيراميدز - 14 نقاط

3. النادي الأهلي - 12 نقاط

4. سيراميكا - 12 نقطة

5. المصري - 12 نقاط

6. زد - 10 نقاط

7. فاركو - 10 نقاط

8. بتروجت -9 نقاط

9. الاتحاد السكندري - 9 نقاط

10. غزل المحلة - 8 نقاط

11. طلائع الجيش - 8 نقاط

12. الاسماعيلي - 6 نقاط

13. حرس الحدود - 6 نقاط

14. إنبي - 6 نقاط

15. الجونة - 6 نقاط

16. سموحة - 5 نقاط

17. البنك الأهلي - 5 نقاط

18. فيوتشر - 4 نقاط

اقرأ أيضًا:

كاف يصدم شباب بلوزداد قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تطورات مثيرة حول صفقة بغداد بونجاح والأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025



