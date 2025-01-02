شوبير يكشف مصير كهربا مع النادي الأهلي وتطورات صفقة إيفرتون

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اخر تطورات ملفات النادي الأهلي بخصوص الصفقات الجديدة أو الراحلين عن أسوار القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي.

ويبحث النادي الأهلي التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الجاري.

كهربا يقترب من الرحيل عن النادي الأهلي

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس أن محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي قد يكون توصل لاتفاق مع إدارة المارد الأحمر في حال تلقيه عرضصا مميزًا سيرحل حتى لو على سبيل الإعارة.

محمود عبد المنعم كهربا- النادي الأهلي

وتابع شوبير في تصريحاته أن العرض المتاح لـ كهربا من السويحلي الليبي حتى الأن كما أن وكيله في الـ48 ساعة الماضية تحدث مع مسؤولي النادي الأهلي لمناقشة إمكانية استمراره أو رحيله.

وأشار شوبير إلى أن كهربا يبدو أنه اقتراب من الرحيل عن أسوار النادي الأهلي على سبيل الإعارة في الشتاء الحالي.

غموض صفقة إيفرتون داخل النادي الأهلي

وعن توقيع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لـ النادي الأهلي ،أجاب " قال إن كل ما تردد عن اتصال المارد الأحمر ورئيس النادي التشيكي لحسم الصفقة ليس صحيح".

إيفرتون دا سيلفا- النادي الأهلي

وأوضح " لقصة الحقيقية أن إيفرتون عُرض على كولر في بداية الموسم، إلا أن كولر تحفظ على ضم اللاعب ومع تجدد المفاوضات في الفترة الأخيرة تم عرض الإسم مجددًا على المدير الفني".

وأنهى حديثه" المدير الفني لـ النادي الأهلي هذه المرة لم يرفض ولم يقبل، فالموضوع مازال معلقا ولكن لم يوقع حتى هذه اللحظة".

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة ضد شباب بلوزداد الجزائري في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري غدًا الجمعة 3 يناير في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية.

قائمة النادي الأهلي لمباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

ويستعرض " الموجز" قائمة المارد الأحمر لملاقاة شباب بلوزداد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، أشرف داري، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، مصطفى أبو الخير، إمام عاشور، أكرم توفيق، عمرو السولية، كريم نيدفيد، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، سمير محمد.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، وسام أبو علي.

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