كولر يستقر على تشكيل النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري الأبطال

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي على تشكيل المارد الأحمر للمواجهة المرتقبة ضد شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري غدًا الجمعة الموافق 3 يناير الجاري في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستبدأ صافرة لقاء النادي الأهلي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الأخير.

ويأمل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلى مواصلة سلسلة الانتصارات في بطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل ضمان صدارة مجموعته والتأهل إلى الدور التالي.

النادي الأهلي

وكان النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد حقق فوزًا كبيرًا على منافسه شباب بلوزداد في لقاء الذهاب بالجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا بنصف دستة أهداف مقابل هدف وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب “ القاهرة الدولي”.

تشكيل النادي الأهلي ضد شباب بلوزداد

ويستعرض " الموجز" تشكيل المارد الأحمر أمام شباب بلوزداد على النحو التالي:



حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم «أشرف داري»، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية «أحمد نبيل كوكا».

الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي.



قائمة النادي الأهلي لمباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، أشرف داري، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، مصطفى أبو الخير، إمام عاشور، أكرم توفيق، عمرو السولية، كريم نيدفيد، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، سمير محمد.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، وسام أبو علي.

ويغيب عن صفوف المارد الأحمر في هذا اللقاء الثلاثي محمد هاني وطاهر محمد طاهر والدولي التونسي علي معلول بسبب الإصابة فضلًا عن عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن لوجهة نظر فنية.

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