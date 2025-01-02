الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لشباب بلوزداد للتأهل لنصف النهائي

يضع المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، اللمسات النهائية على استراتيجية فريقه لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، والتي ستقام في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الجمعة على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا،ويقدم لكم الموجز في السطور التالية تفاصيل المران.

المران الأخير للأهلي اليوم

ويشهد اليوم تمرين النادي الأهلي الأخير على أرضه، حيث سيناقش كولر مع لاعبيه أهمية تحقيق الفوز في هذه المباراة لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

ويغيب عن صفوف الفريق الأحمر مجموعة من اللاعبين بسبب الإصابات، منهم رضا سليم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وعلي معلول ومحمدعبد الله.

وسيسمح لـ لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من تمرينه الليلة، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي (الكاف).

الأهلي

الأهلي، حامل اللقب، يتواجد في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم أيضًا شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقيبالإضافة إلى استاد أبيدجان.

وكان تأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعد أن تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32، وحقق الفوز في الجولة الأولى على استاد أبيدجان الإيفواريبأربعة أهداف مقابل هدفين.

ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس في الجولة الثانية، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على شباب بلوزداد في الجولة الثالثة، حيث انتهت المباراة بسداسية مقابل هدف.

ويسعى الأهلي بقيادة كولر لتحقيق اللقب الثالث على التوالي في البطولة، بعد أن توج بالنسختين السابقتين 2022-23 و2023-24.

حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وقد قرر الاتحاد الأفريقي تكليف طاقم تحكيم موريتاني بإدارة المباراة، بقيادة الحكم باباكار سار، ومعاونة كل من با كاليدو وعبد الرحمن آن، بينماسيكون عبد القادر مبارك حكمًا رابعًا.

قائمة الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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