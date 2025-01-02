5 معلومات عن أسد الحملاوي صفقة النادي الأهلي المنتظرة

دخل النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع الفلسطيني أسد الحملاوي مهاجم فريق الكروي الأول بنادي أيك أوديفولد السويدي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبحث النادي الأهلي التعاقد مع مهاجم مميز خلال الميركاتو الشتوي المقبل بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر في ظل الاعتماد فقط على الفلسطيني وسام أبو علي.

وتراجع في الفترة الأخيرة مستوى اللاعب محمود عبد المنعم كهربا الذي اقترب بشدة من الرحيل عن القلعة الحمراء في الشتاء الحالي عقب تلقيه عرضًا قويًا من السويحلي الليبي.

وعرضت لجنة الكرة بـ النادي الأهلي العديد من الأسماء على طاولة مارسيل كولر من أجل المفاضلة بينهم لضمه خلال الشتاء المقبل على رأسهم الفلسطيني ذو الجنسية السويدية أسد الحملاوي وفقًا لما علمه “ الموجز ”.

من هو أسد الحملاوي الصفقة المنتظرة في الأهلي ؟

أسد الحملاوي لاعبًا فلسطينيًا يحمل الحنسية السويدية حيث ولد في 27 أكتوبر 2000 بمدينة هلسنغبورع السويدية .

ويبلغ أسد الحملاوي من العمر 24 عامًا ويتميز بطول 1.80 مترًا حيث يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح مع تألقه في بعض المراكز أيضًا مع فريقه السويدي.

أسد الحملاوي

أسد الحملاوي بدأ مشواره الكروي في نادي أنغلهومز السويدي حيث تألق ولمع منذ البداية محرزًا إياه 14 هدفًا من 18 لقاء خلال الفترة من 2017 لـ2019 .

وبعد تألق أسدا الحملاوي دفع نادي هليسنغبورغس إلى لتوقيع معه في أغسطس 2019 لمدة 3 سنوات بدأ تنفذها في يناير 2020.

في هذه الفترة لعب أسدا الحملاوي 37 لقاء محرزًا 5 أهداف ليؤكد على تطوره المستمر.

أسد الحملاوي يواصل التأهل في مع الأندية السويدية

وقرر النادي السويدي إعارة اللاعب لـ يونيشوبينغ في السويد ليخوض 10 مباريات محرزًا هدفين.

وفي العام التالي انضم أسد الحملاوي لفريق فاربيرغس بواس حيث شارك 8 لقاءات أحرز خلالها هدفًا واحد.

وعاد أسد الحملاوي مجددًا إلى فريقه الأول أنغلهومز مسجلًا 4 أهداف في 16 مباريات قبل أن يخوض تجربة جديدة بتايلاند مع نادي برايم بانكوك في بداية عام 2024 ليسجل 8 أهداف في 8 لقاءات فقط.

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