أزمة جديدة في برشلونة.. أولمو وفيكتور خارج الحسابات في يناير 2025

نادي برشلونة.. في خطوة مفاجئة، أقدمت رابطة الدوري الإسباني في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 1 يناير 2025، على حذف داني أولمو وباو فيكتور من قائمة فريق برشلونة، لتضاف هذه الخطوة إلى سلسلة من الأزمات التي يعاني منها النادي الكتالوني في الآونة الأخيرة.

القرار جاء بعد أن رفضت رابطة الليجا تسجيل عقود اللاعبين، وذلك بسبب عدم تقديم نادي برشلونة الأوراق والمستندات المطلوبة وفقًا للوائح الدوري الإسباني.

وكانت رابطة الدوري قد أعلنت في وقت سابق عن هذا الرفض بشكل رسمي، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في أروقة النادي الذي كان يخطط لإعادة قيد اللاعبين في قائمة الفريق.

ووفقًا لقوانين الاتحاد الإسباني، لا يمكن لأي فريق أن يعيد قيد لاعبيه في نفس الموسم، مما يعقد الوضع بشكل أكبر أمام برشلونة.

أولمو يغادر رسميًا وباو فيكتور في موقف غير مستقر

وبناءً على ما ورد في تفاصيل التعاقد مع داني أولمو، فإن اللاعب سيغادر برشلونة بشكل رسمي في صفقة انتقال حر، مع إمكانية التوقيع مع أي نادي آخر دون أي مقابل، وسيحصل أولمو على قيمة تعاقده بالكامل حتى عام 2030.

بينما باو فيكتور، الذي انتقل من جيرونا إلى برشلونة مقابل 5 ملايين يورو، بات في وضع مشابه، حيث أصبح مستقبله غامضًا ولا يعرف مصيره بعد هذه التغيرات.

أولمو

في نفس السياق، قامت رابطة الدوري الإسباني بتعديل ترتيب قائمة برشلونة، حيث تم حذف أولمو وفيكتور، في حين تم إعادة المدافع أندرياس كريستنسن إلى القائمة، بعد أن كان قد تم إسقاطه في بداية الموسم.

ما يشير إلى أن برشلونة لن يكون قادرًا على تسجيل اللاعبين المذكورين في الفترة المقبلة، مما يعني أن أولمو أصبح حرًا في الانتقال إلى أي نادي آخر، بينما يبقى موقف باو فيكتور غير واضح، وربما يجد النادي نفسه مضطرًا لإعارة المهاجم الشاب.

أزمة برشلونة مع اللعب المالي النظيف

أزمة برشلونة مع اللاعبين المذكورين تتعلق في الأساس بضغوط مالية كبيرة، حيث أن قوانين اللعب المالي النظيف التي يفرضها الدوري الإسباني تتطلب من الأندية أن تكون قادرة على امتلاك 80% من عقود لاعبيها لتتمكن من إبرام صفقات جديدة أو تسجيل لاعبين.

وفي حال برشلونة، هذه النسبة غير متوفرة بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها النادي، وأيضًا بسبب العقود الكبيرة التي يتقاضاها بعض لاعبيه.

وهذا يجعل من شبه المستحيل تسجيل داني أولمو أو أي لاعب آخر في قائمة الفريق إلا إذا تم تأمين دخل إضافي للنادي، سواء من خلال بيع اللاعبين أو استثمارات أخرى.

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