هيلبس تيشرت الزمالك؟.. أحمد عبدالقادر يكشف حقيقة عرض الزمالك وموقفه من الأهلى

أحمد عبدالقادر أحد اللاعبين المصريين الذين لا يختلف أحد علي موهبتهم العالية وينتظر الجميع منهم الكثير من العطاء للكرة المصرية، وكانت أزمته مع مارسيل كولر هي السبب الرئيسي في رحيله عن النادي الأهلي وانضمامه لصفوف قطر القطري.

وقد انتشرت العديد من الأنباء حول عودة اللاعب لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية لتدعيم صفوف الفريق بعد إصابة رضا سليم واقتراب رحيل بيرسي تاو عن صفوف الفريق.

أحمد عبدالقادر يكشف حقيقة عروض الزمالك

كشف أحمد عبدالقادر، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك للتعاقد معه خلال الفترة القادمة وقال أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لم يتحدث معه أبدا ولا يوجد أي محادثات أو تفاوض بينه وبين الزمالك خاصة أن عقدي مستمر مع الأهلي حتى عام 2027.

أحمد عبدالقادر يكشف أسرار علاقته بمارسيل كولر

أكد أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي المعار لصفوف قطر القطري أنه عاني خلال الفترة الأخيرة له بالأهلي بسب علاقته بمارسيل كولر مشيرا إلي أنه لم يحدث أي كلام بيني وبين كولر تحديدا في آخر 6 شهور ولم تكن العلاقة على ما يرام.

عبدالقادر يكشف موقفه من العودة للأهلي

قال أحمد عبدالقادر، حبي للأهلي لم يتأثر بسبب أزمة علاقتي مع كولر خاصة أن عائلتي كلها أهلاوية و حول عودته للأهلي خلال الانتقالات الحالية أكد عبدالقادر عدم تواصل أي مسئول داخل النادي أو الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، خلال الفترة الأخيرة بشأن عودته من عدمها مشيرا إلي أنه تحت أمر النادي الأهلي في الوقت الذي يطلبه فيه.

الأهلي

الأهلي ضد شباب بلوزداد

من ناحية أخري يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة الأهلي و شباب بلوزداد الجزائري

يرصد الموجز، موعد مباراة الأهلي و شباب بلوزداد الجزائري حيث يواجه النادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء غد الجمعة 3 يناير2025 على ملعب 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

ويمكنك متابعة قمة الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديدا عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة.

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