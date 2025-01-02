موعد مباراة برشلونة وبارباسترو في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب جيميني سبورتوي، أولى مباريات برشلونة في العام الجديد 2025، أمام بارباسترو، للدور الـ 32 بطولة كأس ملك إسبانيا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان فريق برشلونة، واجه بارباسترو في الدور نفسه من نسخة الموسم الماضي، وحقق الفريق الكتالوني الفوز بنتيجة (3-2)، وودع البارسا البطولة من دور ربع النهائي على يد البطل أتلتيك بيلباو بالهزيمة أمام بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويعد البارسا هو البطل التاريخي لكأس المللك برصيد 31 لقبًا، متفوقًا على أتلتيك بيلباو (الثاني بـ24 لقبًا)، وريال مدريد (الثالث بـ20 لقبًا).

برشلونة و بارباسترو

موعد مباراة برشلونة وبارباسترو في كأس ملك إسبانيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بنظيره بارباسترو، يوم السبت 4 يناير 2025، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في كأس ملك إسبانيا، بملعب جيميني سبورتوي، في أولى مباريات العام الجديد 2025.

التشكيل المتوقع لـ برشلونة أمام بارباسترو في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي - كوبارسي - إينيجو مارتينيز - بالدي.

خط الوسط: كاسادو - بيدري - أولمو.

خط الهجوم: فيران لوبيز - رافينها - روبرت ليفاندوفسكي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبارباسترو في كأس ملك إسبانيا 2024-2025

تمتلك قنوات SSC الرياضية السعودية حقوق بث مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا 2024-2025، حيث تبث البطولة على قنواتها المختلفة، لذا يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وبارباسترو على قناة SSC HD1.

مواعيد مباريات برشلونة في شهر يناير 2025

4 يناير: بارباسترو ضد برشلونة - دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

8 يناير: برشلونة ضد أتلتيك بلباو - نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

12 يناير: نهائي كأس السوبر الإسباني - في حالة التأهل.

18 يناير: خيتافي ضد برشلونة - الجولة 20 من الدوري الإسباني.

21 يناير: بنفيكا ضد برشلونة - الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

26 يناير: برشلونة ضد فالنسيا - الجولة 21 من الدوري الإسباني.

29 يناير: برشلونة ضد أتالانتا - الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

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