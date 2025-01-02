بعد أزمة تسجيل داني أولمو.. هل يرحل رئيس برشلونة عن النادي

أثارت التقارير الصحفية الإسبانية قلق عشاق نادي برشلونة بعد أن كشفت عن موقف خوان لابورتا، رئيس النادي، من احتمال استقالته في حال عدم تمكن النادي من تسجيل اللاعب داني أولمو.

فقد رفضت رابطة الدوري الإسباني تسجيل أولمو وزميله باو فيكتور خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بناءً على قرار المحكمة التجارية.



تدهور سمعة برشلونة

وذكرت صحيفة "Sport" الكتالونية أن سمعة برشلونة تعرضت للتشويه على مستوى العالم، مما يجعل اللاعبين يفكرون ملياً قبل الانضمام إلى"البارسا".

وأضافت الصحيفة أن لابورتا يواجه أسوأ فترة منذ عودته إلى رئاسة النادي في مارس 2021، حيث يواجه ضغوطاً كبيرة لتصحيح الوضع.

لابورتا استقالة في الأفق

ووفقاً لتقارير الصحيفة، فإن لابورتا لا يخطط لتقديم استقالته، كما أنه لا ينوي التخلي عن أي من أعضاء إدارته، وقد وصفته الصحيفة بالرجل المقاومالذي يكافح من أجل تسجيل أولمو، رغم أن بعض التقارير تشير إلى أنه هو من يتحمل جزءًا من المسؤولية عن أزمة تسجيل اللاعب.

وضع داني أولمو

ويعيش نادي برشلونة حالة من الصدمة بعد فشل تسجيل عقد داني أولمو، الذي أصبح لاعباً حراً اعتباراً من 1 يناير 2025 ويحق لأولمو أن يختار أيفريق يريده في حال عدم تسجيل كما يمكنه الحصول على قيمة عقده كاملة حتى عام 2030.

داني أولمو

قرار أولمو النهائي

ومن جهة أخرى، أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن داني أولمو قد حسم قراره بشأن العروض التي تلقاها مؤخراً، حيث قرر الاستمرار معبرشلونة وعدم الرحيل.

ويرى أولمو أن مستقبله مع النادي الكتالوني، خاصة بعد تحقيق حلمه بالانتقال إليه الصيف الماضي، بعد أن نشأ في صفوفهمنذ الصغر.

اهتمام الأندية الأخرى



كما تواصلت أندية مثل مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، باير ليفركوزن، بالإضافة إلى فريقه السابق لايبزيج مع أولمو من أجل التعاقد معه خلال فترةالانتقالات الحالية، لكن يبدو أن اللاعب متمسك بفكرة الاستمرار مع برشلونة.

ويعتبر موقف لابورتا واستمرار أولمو مع برشلونة يعكسان التحديات التي يواجهها النادي في الوقت الحالي، مما يستدعي استراتيجيات فعالة لتحسين الوضع وتجنب أي أزمات مستقبلية.

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