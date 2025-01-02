خنقها وقام بسرقتها.. القصة الكاملة للقبض على قاتل جارته المسنة

قاتل جارته المسنة.. أمنته على نفسها، فهي المسنة ذات الـ80 عاما، وهو الشاب الذي لن يتم الـ22 عاما، كانت تبتسم له كل صباح، وتدعو الله أن يرزقه ما يتمنى، هذا هو حال كبار السن، ولكن ذلك الشاب الذي خانته نفسه واستمع لشيطانه، قرر قتل جارته والتي بلغت من العمر أرذله.

قاتل جارته المسنة

طرق الباب وانتظر حتى فتحت، بابتسامتها المعهودة، بدعواتها التي لم تقطعها، نظرت إليه وهي الله له، ولكنها لمحت الشيطان رفيقا له، رأت نظرات الغدر بعينيه، لم تكن تخاف الوحدة يوما، ولكنها خافت أن يقتلها ولا يعلم أحد بموتها، خافت أن يتعفن جسدها.

القبض على قاتل جارته المسنة

لم تطلب تلك العجوز من ربها سوى الراحة في قبرها، لذا أكرمها الله، بالقبض على قاتلها ونومة هنيئة بقبرها، كي لا يتعذب جسدها، الموجز تنقل لكم التفاصيل.

قاتل جارته المسنة

بلاغ بمقتل العجوز المسنة

البداية كانت بتلقي رئيس قطاع غرب الجيزة العميد عمرو حجازي، إخطارا من مفتش مباحث بولاق الدكرور العقيد محمد الصغير، مفاده العثور على جثة سيدة تدعى "كاملة. أ"، وتبلغ من العمر 80 عامًا، ممدة داخل شقتها، كما تم الإبلاغ عن اختفاء مبلغ مالي من غرفتها، الأمر الذي دعى رجال المباحث للشك.

تشكيل فريق المباحث لضبط قاتل جارته المسنة

أمرت النيابة العامة بتشكيل فريق من المباحث الجنائية لكشف غموض حادث مقتل السيدة العجوز، لتكشف التحريات عن أن المتهم قاتل جارته المسنة، يدعى "فتحي. ح"، ويبلغ 22 عاما، عند مواجهته بجريمته أنكر في البداية .

المتهم يقر بفعلته

وعندما ضغط عليه رئيس المباحث أقر بفعلته بدافع السرقة، مشيرا لمكان المخبأ به الأموال المسروق.

خنقها وقام بسرقته

وتابع المتهم قاتل جارته المسنة، أنه جار المجني عليها، وكان على علم بإقامتها وحيدة، فهو يراها كل يوم، لذا أطرق البا عليها، وعندما فتحت له غافلها وقام بخنقها، ثم سرقها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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