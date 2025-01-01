تهديدات غامضة.. طليقة سفاح التجمع تطالب بحمايتها وإعادة طفلها لأحضانها

طليقة سفاح التجمع.. تطورات جديدة في قضية سفاح التجمع، والذي حكم عليه بالإعدام شنقا على خلفية قتله ثلاث فتيات، وإخفاء جثثهن في مناطق صحراوية، لتأتي طليقة سفاح التجمع لبنى طارق، وتكشف عن تفاصيل صادمة بحياته السابقة، تنقلها لكم الموجز.

رسالة طليقة سفاح التجمع

ناشدت السيدة لبنى طارق، طليقة سفاح التجمع، كل من يعرف طريق ابنها زين، أن يدلها إليه، موجهة رسالة لنجلها :" زين، ماما بتدور عليك في كل مكان، ومش هبطل أدور عليك لحد ما تكون في حضني، بحبك جدًا، ولو شفت الرسالة دي اتصل بالشرطة، إنت مخطوف دلوقتي" .

طليقة سفاح التجمع

اتهمها زورا بالزنا

وأضافت طليقة سفاح التجمع أن زوجها السابق اتهمها زورا بالزنا، كي يشوه سمعتها وينتزع منها حضانة طفلها، لكن المحكمة برأتها مم نسب إليها، مشيرة إلى أن زواجها كان مليئا بالعنف والكثير من التهديدات السادية، لكنها تحملت ذلك أملًا في تغييره من أجل ابنهما.

وتابعت طليقة سفاح التجمع، أن أسرة طليقها خطفوا طفلها منذ ثلاث سنوات، عندما طلبوا منها رؤيته قبل احتجاز والده، وحينها خطفوه منها واحتجزوه قسرًا رغم حصولها على حكم قضائي بضم حضانة الطفل، لكنها لم تتمكن من تنفيذ الحكم بسبب غياب الأسرة عن المنزل.

تهديدات وحياة تعيسة

وأشارت طليقة سفاح التجمع، إلى العديد من التهديدات التي تصل إليها بالقتل من قبل مجهولين، فضلا عن التحذيرات التي تصل إليها بأنها لن تتمكن من الحياة في مصر إذا حاولت الحصول على طفلها، مؤكدة أنها تثق في القضاء المصري وأجهزة الأمن.

معاناة طليقة سفاح التجمع

وطالبت طليقة سفاح التجمع، بإنهاء معاناتها حيث قالت خلال تصريحات تلفزيونية : "أنا أم ومن حقي أشوف ابني، أنا بعاني من ثلاث سنينت، ومعايا حكم من المحكمة، ولكن لم يتم تنفيذه، أرجو من المسؤولين إنهاء معاناتي واستعادة ابني".

جدة الطفل ترد

وفي سياق متصل أكدت جدة الطفل ووالدة سفاح التجمع، أن الطفل يقيم معها بناءً على قرار سابق من النيابة،مشيرة إلى طليقة سفاح التجمع بسابقة اتهامها بسوء السلوك والإهمال، إلا أن القضاء حكم مؤخرًا بضم الطفل إلى والدته.

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