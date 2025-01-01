مخدر اغتـ.صاب الفتيات.. إحالة الإعلامية داليا فؤاد وآخر لمحكمة الجنايات

داليا فؤاد.. أحالت جهات التحقيق المختصة الإعلامية داليا فؤاد وآخر أجنبي، إلى محكمة الجنايات، على خلفية حيازة كمية من مخدر "اغتـ.صاب الفتيات"، تنقل لكم الموجز التفاصيل.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس، جديد حبس الإعلامية داليا فؤاد وآخر أجنبي، بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر اغتـ.صاب الفتيات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

القبض على داليا فؤاد

الموجز يستعرض التفاصيل، إذ كانت قوات أمن القاهرة قد ألقت القبض على الإعلامية داليا فؤاد مقدمة برنامج "ضرب نار" لحيازتها المواد المخدرة بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بعد مراقبتها لفترة من قبل الأجهزة الأمنية، وتباشر أجهزة الأمن مواصلة التحريات لكشف ملابسات الواقعة وتحويل الإعلامية داليا فؤاد إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

الإعلامية داليا فؤاد

داليا فؤاد تتصدر التريند

وكانت البلوجر الشهيرة داليا فؤاد، قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إلقاء القبض عليها بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حولها في الساعات الماضية.

تفاصيل التحقيقات الأولية

أفادت مصادر أمنية أن القبض على داليا فؤاد جاء خلال تتبع تشكيل عصابي متخصص في توزيع هذا النوع من المخدرات، وكانت هي تشتري المخدرات من أفراد هذا التشكيل.

أمرت النيابة العامة بحبس البلوجر داليا فؤاد، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأخضعتها لتحليل مخدرات للتأكد من تعاطيها للمواد المضبوطة.

نشاطها المثير للجدل على مواقع التواصل

يذكر أن الإعلامية داليا فؤاد، أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بتقديم محتوى مبتذل على منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن أنها تمتلك قناة على "يوتيوب" بأكثر من 250 ألف مشترك، وصفحة على "فيسبوك" تضم نحو مليون و300 ألف متابع.

تضمنت فيديوهاتها تفسيرات للكلمات الإباحية وقضايا التحرش، مما جعلها عرضة لانتقادات واسعة من الجمهور.

الطب الشرعي يحدد مصير القضية

أمرت النيابة العامة بإحالة البلوجر داليا فؤاد إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، الذي سيحدد مصيرها القانوني.

اقرأ أيضا: حكاية الإعلامية داليا فؤاد من الشاشات حتى الحبس بتهمة "اغتصاب الفتيات"

حادث الطريق الدائري.. تهشم سيارتي نقل بطريق السلام إثر تصادمهما