حادث الطريق الدائري.. تهشم سيارتي نقل بطريق السلام إثر تصادمهما

حادث الطريق الدائري.. تهشمت سيارتي نقل أعلى الطريق الدائري في منطقة السلام، وذلك إثر اصطدام السيارتين ببعضهما، وانتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة للوقوف على ملابسات حادث الطريق الدائري.

الموجز تنقل تفاصيل الحادث.

وقوع حادث الطريق الدائري

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، مفاده وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مع أخرى على طريق الدائري بالسلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية بـ حادث الطريق الدائري، مدعومة بقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف لاحتمالية وجود مصابين.

حادث الطريق الدائري

التحريات عن حادث الطريق الدائري

وأكدت التحريات المبدئية التي أجراها فريق البحث الجنائي، أن السرعة الزائدة هي السبب وراء وقوع حادث الطريق الدائري والتي قام بها أحد السائقين، الأمر الذي أدى إلى اختلال عجلات القيادة بيده، واصطدامها بالأخرى، وعلى الفور انتقلت الأوناش التابعة لإدارة المرور لإزالة آثار الحادث، وفتح الطريق مرة أخرى لتسيير الحركة المرورية.

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بتحضير فريق من رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتحار شاب تحت عجلات المترو

وفي سياق مختلف هزّ خبر انتحار شاب في محطة مترو جامعة القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل, بعدما ألقى شاب بنفسه أسفل عجلات قطار المترو، مما أسفر عن وفاته على الفور توقف حركة القطارات لفترة قصيرة, وذلك في الخط الثاني لمترو القاهرة، باتجاه شبرا.

حادث الطريق الدائري

تفاصيل حادث انتحار شاب في محطة مترو القاهرة

أعلنت الإذاعة الداخلية للمترو عن توقف حركة القطارات بسبب "عطل فني"، موضحة أن إصلاح هذا العطل سيستغرق حوالي 5 دقائق وتوقف حركة المترو بشكل كامل بين عدة محطات أبرزها العتبة وجامعة القاهرة.

تأثير الحادث على الركاب وعودة الحركة تدريجيًا

أسفر الحادث عن تأخير كبير في حركة القطارات، مما تسبب في تكدس الركاب داخل المحطات وتفاقم حالة الازدحام, مثيرًا حالة من التوتر بين المواطنين، الذين انتظروا لفترة طويلة حتى استأنفت الحركة بشكل تدريجي.

عقب الحادث، قامت الجهات المعنية بنقل الجثمان إلى خارج المحطة واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة, وتعاملت فرق الطوارئ بشكل سريع مع الحادث، إلا التحقيقات الأولية كشفت أن الحادث كان نتيجة لإقدام شاب على إنهاء حياته أمام القطار, وتمكنت من استئناف حركة القطارات بعد الانتهاء من الإصلاحات والإجراءات الأمنية.

محاولة انتحار في محطة مترو كلية الزراعة بالقليوبية

تعد هذه الحادثة واحدة من عدة حوادث مأساوية شهدها مترو الأنفاق مؤخرًا, إذ شهدت محطة مترو كلية الزراعة بالقليوبية حادثًا آخر تمثل في محاولة انتحار لشاب في العشرينات من عمره.

وتلقت إدارة شرطة النجدة إخطارًا بالحادث، إذ أقدم الشاب، الذي يُدعى "م.ع."، على القفز أمام قطار المترو أثناء دخوله المحطة.

على الفور، انتقلت قوات قسم شرطة النقل والمواصلات إلى الموقع, تبين أن الشاب قفز أمام القطار، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة, ووتم نقله على إثرها إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.

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