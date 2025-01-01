انتحار شاب تحت عجلات المترو بمحطة جامعة القاهرة.. إليك التفاصيل

حادث المترو.. هزّ خبر انتحار شاب في محطة مترو جامعة القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل, بعدما ألقى شاب بنفسه أسفل عجلات قطار المترو، مما أسفر عن وفاته على الفور توقف حركة القطارات لفترة قصيرة, وذلك في الخط الثاني لمترو القاهرة، باتجاه شبرا.

تفاصيل حادث انتحار شاب في محطة مترو القاهرة

أعلنت الإذاعة الداخلية للمترو عن توقف حركة القطارات بسبب "عطل فني"، موضحة أن إصلاح هذا العطل سيستغرق حوالي 5 دقائق وتوقف حركة المترو بشكل كامل بين عدة محطات أبرزها العتبة وجامعة القاهرة.

تأثير الحادث على الركاب وعودة الحركة تدريجيًا

أسفر الحادث عن تأخير كبير في حركة القطارات، مما تسبب في تكدس الركاب داخل المحطات وتفاقم حالة الازدحام, مثيرًا حالة من التوتر بين المواطنين، الذين انتظروا لفترة طويلة حتى استأنفت الحركة بشكل تدريجي.

عقب الحادث، قامت الجهات المعنية بنقل الجثمان إلى خارج المحطة واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة, وتعاملت فرق الطوارئ بشكل سريع مع الحادث، إلا التحقيقات الأولية كشفت أن الحادث كان نتيجة لإقدام شاب على إنهاء حياته أمام القطار, وتمكنت من استئناف حركة القطارات بعد الانتهاء من الإصلاحات والإجراءات الأمنية.

محاولة انتحار في محطة مترو كلية الزراعة بالقليوبية

تعد هذه الحادثة واحدة من عدة حوادث مأساوية شهدها مترو الأنفاق مؤخرًا, إذ شهدت محطة مترو كلية الزراعة بالقليوبية حادثًا آخر تمثل في محاولة انتحار لشاب في العشرينات من عمره.

وتلقت إدارة شرطة النجدة إخطارًا بالحادث، إذ أقدم الشاب، الذي يُدعى "م.ع."، على القفز أمام قطار المترو أثناء دخوله المحطة.

على الفور، انتقلت قوات قسم شرطة النقل والمواصلات إلى الموقع, تبين أن الشاب قفز أمام القطار، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة, ووتم نقله على إثرها إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.

وتسعى الدولة إلى توفير الدعم النفسي للأفراد الذين يعانون من ضغوطات حياتية أو اضطرابات نفسية من خلال عدة مبادرات وخطوط ساخنة, ومن أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان، والذي يستهدف مساعدة الأشخاص الذين يعانون من أفكار انتحارية.

الخطوط الساخنة، مثل الرقم 08008880700، التي توفر دعمًا نفسيًا على مدار الساعة.

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