حادث السويس.. أسباب انقلاب الأتوبيس السياحي على طريق السويس

حادث السويس.. كشفت الأجهزة الأمنية، أن الرادار التابع للإدارة العامة للمرور أكد أن الأتوبيس السياحي والذي يحمل رقم "383 د هـ ج"، ارتكب الكثير من المخالفات في شهر واحد وصلت إلى قد 410 مخالفات، الأمر الذي أكد عدم التزامه بالقوانين والأنظمة المرورية.

سبب حادث السويس

وكشفت تحقيقات الشرطة، أن سبب السرعة الزائدة، انفلتت عجلة القيادة من يد السائق، ليؤدي ذلك لانحرافه عن مساره، وانقلاب الأتوبيس، وبناء على ذلك تحركت القوات الأمنية، وفريق من المباحث مدعومين بسيارات الإسعاف، وأوناش المرور لتسيير حركة المرور.

حادث السويس

حادث السويس

وكان قد وقع حادث انقلاب أتوبيس على طريق السويس القاهرة دائرة مركز بدر، حيث أصيب 34 شخصا، بينهم 10 إصابات في حالة حرجة، و24 حالة تم علاجهم بمحل حادث السويس، وجار نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.



بلاغ بـ حادث السويس

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ كانت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن للسويس، قد تلقت إخطارا مفاده انقلاب أتوبيس رحلات رقم د ه‍ ج 683 تابع لإحدى شركات السياحة قادم من شرم الشيخ، ومتجه إلى القاهرة، وبه 34 راكبا بعد كوبري مطار العاصمه الإدارية طريق مصر السويس اتجاه القاهره تابع قسم بدر.



انتقال الإسعاف لموقع حادث السويس

وعلى الفور هرعت قوات الأمن مدعومة بـ14 سيارة لإسعاف المصابين، ونقلهم من محل الحادث، إلى مقر مجمع السويس الطبى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

إسعاف 24 مصاب في حادث السويس



وأسعف الأطباء 24 مصابا في محل الحادث، كما تم نقل 10 ركاب مصابين بإصابات خطرة، ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث إلى مقر مجمع السويس الطبى كي يتم علاجهم ورعايتهم طبيا.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

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