حادث الفيوم.. إصابة 12 شخصا بسبب انقلاب سيارة ميكروباص

حادث الفيوم.. وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بـ حادث الفيوم

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ كان مركز شرطة النجدة التابع لمحافظة الفيوم، قد تلقى إخطارا بورود بلاغًا بـ حادث الفيوم، حيث انقلبت سيارة ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، الأمر الذي أسفر عن إصابة 12 شخصا.

وانتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف وأوناش المرور إلى مقر حادث الفيوم، ليتم التعامل مع الحادث وإسعاف المصابين، وإزالة آثار الحادث بأوناش المرور لتسيير حركة السيارات

حادث الفيوم

نقل المصابين وإجراءات التحقيق

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

حادث المنيا

وفي وقت سابق انقلبت سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الغربي جنوب مدخل قرية 8 بمركز المنيا، حيث أصيب 9 أشخاص، بإصابات عميقة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

وعلى صعيد آخر كانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارا بورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص رقم 3764 ن ا ج، نتيجة انفجار الاطارين الخلفيين.

انتقال قوات الأمن

وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية مدعومة سيارات الإسعاف لنقل المصابين من محل البلاغ، للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة.

أسماء المصابين

وأصيب 9 أشخاص جراء انقلاب سيارة ميكروباص، وانتقلت سيارات الاسعاف والشرطة إلى محل البلاغ.

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي: "محمد زغلول طه، 32 سنة، عامل، احمد رشدان عبدالحكيم، 36 سنة، سائق، مقيمين بقرية دلجا بمركز ديرمواس، وعبدالرحمن عبدالناصر سالم، 30 سنة، مهندس، مقيم بمحافظة المنوفية، وطه محمد طه عبدالله، 32 سنة، عامل، واحمد مجاهد جابر محمد، 20 سنة، عامل، ومحمود عبدالسلام عبدالحي، 44 سنة، سائق، وعبادة صلاح سيد محمود، 24 سنة، سائق، وأحمد عاطي احمد عبدالله، 30 سنة، عامل، مقيمين جميعا بقرية دلجا بمركز دير مواس".

التحفظ على سيارة الميكروباص

وتم التحفظ على سيارة الميكروباص، ونقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

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حادث المنيا.. أسماء المصابين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا