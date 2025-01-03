أحلام الأباء يقتلها الأبناء.. القصة الكاملة لضبط أب لابنته بأحضان مدرسها الخمسيني

ابنته .. لم تكن تلك أمنيته لطفلته الكبرى، كان يعمل جاهدا كي يوفر لها كل احتياجاتها، لطالما احتمل الناس في الخارج، سهر أياما وليال في عمله كي يلبي احتياجات صغيرته، كان يراها تكبر أمام عينيه، لكنه لم يتوقع رؤيتها في أحضان رجل في علاقة آثمة.

أحلام الأباء يقتلها الأبناء

لطالما درب الأب نفسه على رؤية ابنته الصغيرة عروس، وكأي أب كان يتمنى سرا لو لم يأتي هذا العريس بسبب غيرته على طفلته، ويدعي ربه جهرا بأن يحفظ ابنته، ولكنه في ذلك اليوم كان يدعو أن تكون صغيرته بخير، فقط لأنها أصبح يراها على غير عادتها في الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعله يذهب لمنزله في وقت باكر ليرى ابنته في أحضان خمسيني بعلاقة آثمة، تفاصيل الحادث تستعرضها الموجز.

مشاجرة بين الأب والمدرس

مفاجأة لم يتوقعها

دخل الأب والذي يعمل موظفا منزله وهو يتصبب عرقا، ينادي ابنته البالغة من العمر 15 عاما، وكأي أب يحاول الاطمئنان على ابنته، ولكن تلك الأصوات التي سمعها جعلت قلبه يتوقف لبرهة عن الدق، لعله مخطأ وأن ما يسمعه مجرد مشاهد في التلفزيون، ولكنه نظر نحو التلفزيون ليجده مغلقا، وإذا به يجري نحو غرغة ابنته ويفتحها فجأة.

تلك ابنته التي حاول تربيتها على الأخلاق سنوات طويلة، تلك صغيرته التي تمنى رؤيتها مع زوجها، رآها وقعت في أحضان الخيانة والعبث، ودنست ثوبها الطاهر مع مدرسها خمسيني العمر، كيف أقنعها أن تفرط بشرفها، وكيف أقنعها بأن تفرط ببكورتها، تلك الصغيرة، لتفور الدماء فجأة بعروقه ويقرر الثأر لشرفه.

تحريات القوات الأمنية

وجاءت تحريات القوات الأمنية بالجيزة عن ملابسات الواقعة الكاملة بعدما وصل إلى المستشفى موظف مصاب بإصابات خطرة، ومدرس مصاب بجروح وطعنات حيث اتضح أن كلا الطرفين نشبت بينهما معركة، إثر ضبط الموظف ابنته في أحضان المدرس داخل منزلهم.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا باندلاع مشاجرة بين شخصين أحدهما موظف والآخر مدرس، وسقوط مصابين بمدينة حدائق أكتوبر، وانتقلت على الفور أجهزة الأمن لمحل الواقعة، واتضح إصابة الموظف بكدمات بالوجه والعين، والمدرس مصاب بجروح طعنية بالرأس والوجه والشفاة.

عودة الموظف كشفت له الحقيقة

وأكدت التحريات عودة الموظف لمنزله في وقت باكر عن موعده المعتاد، ليتفاجىء بابنته البالغة من العمر ١٥ عاما في أحضان مدرسها الخمسيني بعدما استغلا خلو المنزل وذهاب والديها للعمل.

وتابعت تحريات المباحث أن المدرس راود الطالبة عن نفسها، فنشأت بينهما علاقة عاطفية تكورت لعلاقة غير شرعية، وتم التحفظ على الطرفين وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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