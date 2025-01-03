مأذون النزهة المزيف.. مصير عقود الزواج والطلاق "المزورة"

مأذون النزهة المزيف.. نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من الإيقاع بمسجل خطر لانتحاله صفة مأذون شرعي وأنشأ مكتبًا بدون تراخيص بمنطقة النزهة.

مأذون النزهة المزيف، تفاصيل الواقعة ومصير عقود الزواج والطلاق التي وثقها المأذون المزيف يوضحها الموجز في السطور التالية.

ما نوع الاتهام الموجه للمأذون المزيف؟

مأذون النزهة المزيف، كشف المستشار شريف حافظ المحامي، أن الاتهامات التي ستوجه للجاني تختلف بحسب طبيعة الجريمة التي ارتكبها وما ترتب عليها.

مأذون

وأوضح حافظ ففي حالة إذا كان المتهم منتحلًا لصفة مأذون فقط، ولكنه يتعامل بمحررات ومستندات وشهادات زواج وطلاق رسمية فإن الاتهام الموجه له سيكون انتحال صفة فقط.

وأضاف ويختلف الأمر إذا كانت الوثائق التي كان يتعامل بها غير رسمية ففي هذه الحالة سيواجه عقوبتين الأولى عقوبة انتحال الصفة، والثانية التزوير في محررات رسمية.

ما مصير عقود الزواج التي حررها المأذون المزيف

وقال المستشار حافظ من ناحية عقود الزواج المحررة بواسطة المأذون المزيف فكل ما تحتاجه فقط تصحيح الأوراق من خلال ما يعرف بتصادق الزواج ويكون من خلال المحكمة أو السجل المدني.

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد مصلح زقزوق رئيس نقابة مأذوني مصر، إن الزواج يعتبر صحيحًا ويأخذ حكم الزواج العرفي، وفي حالة علم الزوج بأن عاقد الزواج مزيف يجب عليه تصحيح الوضع وتصحيح الأوراق المستندات حال كانت العقود مزيفة.

وأشار إلى أن مسألة إذا تطلقت سيدة لدى مأزون مزيف ثم تزوجت برجل آخر فزواجها صحيح وشرعي ولا مشكلة عليها إنما المسؤلية تقع على عاتق المأذون.

جدير بالذكر أنه كانت مباحث الأموال العامة ألقت القبض على شخص ينتحل صفة مأذون ويزور وثائق الزواج والطلاق للنصب على المواطنين بالقاهرة.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تزوير شخص المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق، الشهادات الصحية) عن طريق انتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" بمنطقة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الاستفادة المادية.

اقرأ أيضًا:

ضحية الصمت العقابي.. استدعاء زوج ربة منزل قـ.تلت نفسها حرقا بالصفتفاصيل وفاة مدرب عمال المنصورة متولي حسين في مباراة طلخا