قررت النيابة العامة في شمال الجيزة، إحالة المتهمين في واقعة الاعتداء على لاعب ناشئ بنادي السكة الحديد، إثر مشاجرة نشبت بسبب خلافات جيرانية في كرداسة، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

إحالة المتهمين بالاعتداء على لاعب السكة الحديد بكرداسة إلى محكمة الجنايات

وأكد تقرير الطب الشرعي، الموقع على لاعب نادي السكة، أنه قد تعرض لقطع بأوتار اليد اليسرى العميقة والسطحية وقطع بالعصب المغذي لليد، وقطع ببعض الشرايين العميقة والجلدية مع وجود كسر بالإصبع الخامس.

وذكر التقرير، أن اللاعب أصيب بعجز في اليد تصل لـ 25% بعد إجراء العمليات الجراحية نتيجة الإصابات التي تعرض لها في واقعة الاعتداء.

وخلال تحقيقات النيابة، سرد اللاعب المجني عليه، تفاصيل الاعتداء عليه من قبل المتهمين، حيث ذكر أنه كان في طريقه لشراء بعض الأشياء التي طلبها منه والده، وعندما مر على دراجته النارية، اعترضه المتهمون ومنعوه من المرور في الشارع، وأثناء ذلك، حاول أحدهم الاستيلاء على الدراجة، فبادر اللاعب بالفرار منهم.

محكمة الجنايات

وتابع أنه فوجئ بمحاصرته من المتهم الرئيسي ووالده وابن عمه وتشاجروا معه وفجأة استل سلاح أبيض وضربه بجانب السلاح على رجله، ثم حاول المتهم بضربه على رأسه بسلاح فوضع يده فوق رأسه لمنع الضربة فأصابه السلاح بجرح قطعي في اليد وتفجرت دمائه وفر المتهمون هاربين. ولم يتمكنوا من الإمساك بهم.

وأضاف اللاعب، أنه فوجئ بمحاصرته من المتهم الرئيسي ووالده وابن عمه، حيث تشاجروا معه، وفجأة استل أحدهم سلاحًا أبيض وضربه بجانب السلاح على رجله.

وواصل، حاول المتهم ضربه على رأسه باستخدام السلاح، فقام اللاعب بوضع يده على رأسه لصد الضربة، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في يده، وسالت دماؤه، ثم فر المتهمون هاربين، ولم يتمكن أحد من القبض عليهم.

تم نقل اللاعب المجني عليه إلى المستشفى، حيث أجريت له عملية لإصلاح الأوتار والأعصاب في يده، بالإضافة إلى تثبيت الكسر باستخدام دعامة داخلية، كما تم إيقاف النزيف وربط الأوعية الدموية المصابة.

وتمكنت القوات الأمنبة، من القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات التى أحالتهم إلى محكمة الجنايات.

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