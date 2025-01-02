مروان محسن ينضم للجونة.. بداية جديدة في مسيرته الكروية

أعلن نادي الجونة لكرة القدم، اليوم الخميس، عن انضمام مروان محسن، مهاجم فريق الأهلي ومودرن السابق، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وظل مروان محسن، دون نادٍ خلال الـ4 أشهر الماضية، بعدما قرر نادي فريق مودرن سبورت فسخ التعاقد مع اللاعب، بالتراضي بين الطرفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان مروان محسن قد قضى 4 مواسم مع مودرن سبورت، بعد رحيله عن الأهلي صيف 2021، وشارك مع الفريق في 73 مباراة، ساهم خلالهم في 24 هدف.

ورحب الجونة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك باللاعب مروان محسن، مهاجم المنتخب المصري السابق، “ أهلاً بك في البحر الأحمر يا مـروان، متحمسين لوجود لاعب بخبرتك كجزء من فريق الجونة”.

أهلاً بيك في البحر الأحمر يا مـروان! متحمسين لوجود لاعب بخبرتك كجزء من فريق الجونة🔥💪



Big welcome to the Red Sea, Marwan! We’re thrilled to have a striker with your talent, experience, and hunger for goals in El Gouna colors🔥💪#MarwanXElGouna pic.twitter.com/6k5EEepzX9 — El Gouna FC (@GounaFC) January 2, 2025

محطات مروان محسن في مسيرته الكروية

بدأت مسيرة مروان محسن مع فريق بتروجيت المصري (2009).

انتقل إلى الإسماعيلي (2015-2016).

انتقل إلى الأهلي المصري وبات مهاجمه الأساسي (2016-2021).

شارك مروان محسن في 112 مباراة بقميص الأهلي، سجل خلالها 23 هدفًا، وتوج مع المارد الأحمر بـ9 بطولات، هي 4 دوري مصري و2 دوري أبطال إفريقيا ومرة واحدة لكل من كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي، وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

انتقل إلى نادي مودرن سبورت (2021-2024).

مشاركات مروان محسن مع منتخب مصر

انضم مروان محسن إلى المنتخب المصري في كاس العالم 2018 في روسيا، وشارك في 35 مباراة دولية مع الفراعنة، سجل فيهم 7 أهداف.

موعد مباراة الجونة القادمة في كأس مصر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، نظيره القناة، غدًا الجمعة في الساعة 2:30 ظهرًا، ضمن منافسات الدور الـ32 من كأس مصر، على استاد الجونة.

وكان فريق الجونة، قد خسر أمام بتروجت، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الجونة المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط فقط من سبع مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة على إنبي بهدف نظيف، وتعادل في 3 مباريات خسر مثلها.

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