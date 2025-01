مروان محسن ينضم للجونة.. بداية جديدة في مسيرته الكروية

أهلاً بيك في البحر الأحمر يا مـروان! متحمسين لوجود لاعب بخبرتك كجزء من فريق الجونة🔥💪



Big welcome to the Red Sea, Marwan! We’re thrilled to have a striker with your talent, experience, and hunger for goals in El Gouna colors🔥💪#MarwanXElGouna pic.twitter.com/6k5EEepzX9