ثنائي الزمالك يقترب من نادي بيراميدز مجانًا.. اعرف التفاصيل

يعمل مسؤولو نادي بيراميدز على التعاقد مع لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بناءً على رغبة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورشيتش.

ويبحث نادي بيراميدز إلى التعاقد مع عدد من لاعبي الزمالك والنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو الصيفية القادمة لتعزيز صفوفه.

نادي بيراميدز يستهدف التعاقد مع الجزيري والمثلوثي

وعلم " الموجز" أن نادي بيراميدز يستهدف ضم الثنائي التونسي، حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري، بشكل مجاني، حيث يسعى النادي بقوة للحصول على توقيعهما، خاصةً أن عقديهما مع الزمالك ينتهيان بنهاية الموسم الحالي.

وأفادت المصادر فيبيراميدز أنه قد بدأ اتصالاته مع وكلاء اللاعبين في الساعات الأخيرة، محاولًا إقناعهما بالانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال مجانية، لكنه في الوقت نفسه يترقب موقفهما الرسمي من إدارة الزمالك.

8 لاعبين على رادار الرحيل من الزمالك مجانًا

كما يُتاح لثمانية لاعبين من الزمالك فرصة الرحيل مجانًا خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث يمكنهم التوقيع لأي نادٍ.

وتشمل قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري: أحمد سيد زيزو، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي، محمد عبد الشافي، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، وسيف الدين الجزيري.

حمزة المثلوثي وسيف الجزيري- نادي بيراميدز

ويرحب نادي الزمالك في الفترة الحالية برحيل سيف الدين الجزيري خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد الشكوي التي تقدم بها اللاعب التونسي ضد الفارس الأبيض بسبب تأخر حصوله على مستحقاته.

موعد مباراة نادي بيراميدز ضد الترجي التونسي

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي بيراميدز أمام نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة نادي بيراميدز أمام الترجي الرياضي التونسي يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري ضمن مباريات الجولة الـ4 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستبدأ صافرة لقاء بيراميدز أمام نظيره نادي الترجي على ملعب " الدفاع الجوي" بالتجمع الخامس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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