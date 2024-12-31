نادي بيراميدز يوضح حقيقة مفاوضاته مع محمد الشناوي.. مفاجأة مدوية

كشف نادي بيراميدز، حقيقة الشائعات المتداولة بشأن المفاوضات مع حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الشناوي، من أجل ضمه مجانًا في نهاية الموسم الجاري.

وارتبط اسم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بقوة من الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز عرين السماوي.

نادي بيراميدز ينفي التفاوض مع محمد الشناوي

ونفت إدارة نادي بيراميدز كل ما تداول من أنباء بشأن دخول الفريق السماوي في أي مفاوضات مع محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي.

وأكدت مصادر مقربة من إدارة نادي بيراميدز لـ “ الموجز” ، أن الشناوي ليس ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة وذلك بعد الاتفاق مع حارس اخر لضمه خلال المرحلة القادمة.

محمد الشناوي- نادي بيراميدز

جدير بالذكر، تسعى إدارة النادي الأهلي لتمديد عقد حارس المرمى للفريق محمد الشناوي، لمدة موسمين في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق كشف الإعلامي محمد شبانة عن اتصالات تمت بين نادي بيراميدز ومحمد الشناوي، قائد النادي الأهلي وحارس مرماه، للتعاقد معه اعتبارًا من الموسم القادم في صفقة انتقال حر.

أكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" على راديو "شعبي إف إم"، أن نادي بيراميدز عرض على الشناوي مبلغًا قدره مليون ونصف مليون دولار سنويًا، ما يعادل حوالي 80 مليون جنيه مصري، لفترة عقد تمتد لثلاث سنوات.

وأشار إلى أن رد الشناوي كان قاطعًا وسريعًا، حيث أكد أن قراره النهائي هو البقاء في صفوف الأهلي، خاصةً وأنه يشغل منصب قائد الفريق.

موعد مباراة نادي بيراميدز المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي بيراميدز للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة نادي بيراميدز أمام نظيره نادي الترجي التونسي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان نادي بيراميدز قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام نظيره نادي الترجي التونسي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب “رادس” الأولمبي ضمن مباريات الجولة الـ3 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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