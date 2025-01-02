موعد مباراة الزمالك والمصري في قمة حاسمة بكأس الكونفدرالية

نادي الزمالك.. يشهد يوم الأحد المقبل مباراة مهمة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي، وذلك في إطار الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

سيكون جمهور الكرة المصرية والعربية على موعد مع مباراة مثيرة بين نادي الزمالك والمصري، والتي ستقام يوم الأحد 5 يناير 2025 اللقاء سيقام على استاد الجيش ببرج العرب، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعد هذه المباراة من المباريات الحاسمة في مشوار الفريقين في البطولة الإفريقية، مباراة الزمالك والمصري سيتم بثها حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الرسمي لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

استعدادات الزمالك للمباراة

يرصد الموجز، استعدادات نادي الزمالك لمواجهة المصري، حيث استأنف الفريق تدريباته أمس الأربعاء استعدادًا لملاقاة المصري البورسعيدي في هذه المواجهة المهمة.

الفريق سيواصل التحضيرات المكثفة على ملعب النادي قبل السفر إلى برج العرب لخوض المباراة، ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة، حيث يسعى لتأكيد صدارته لمجموعته في البطولة الإفريقية.

الزمالك يتفوق في الدوري

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا في آخر مبارياته بالدوري المصري الممتاز، حيث تمكن من الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في إطار الجولة السابعة.

المباراة أقيمت على استاد القاهرة الدولي، وشهدت تألقًا لافتًا من لاعبي الزمالك، الهدف الأول جاء عبر ناصر منسي في الدقيقة 66، بينما أضاف نبيل عماد دونجا الهدف الثاني في الدقيقة 71، ليمنح الفريق الأبيض ثلاث نقاط ثمينة في صراع الدوري.

الزمالك

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

فيما يخص ترتيب المجموعة في كأس الكونفدرالية، يدخل الزمالك المباراة وهو في صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد أن حقق فوزًا على بلاك بولز في الجولة الأولى، وتعادل مع إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية، ثم فاز على المصري في الجولة الثالثة.

أما المصري البورسعيدي، فهو يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتحسين وضعه في المجموعة والضغط على منافسيه من أجل التأهل. المباراة ستكون فرصة للفريقين لإثبات قوتهما في البطولة القارية.

طاقم تحكيم المباراة

أما عن الحكم الذي سيدير اللقاء، فقد تم تعيين الجزائري لحلو بن إبراهيم كحكم للساحة لهذه المباراة.

ويعاون بن إبراهيم كل من الجزائري حمزة بوزيت، والتونسي يوسف جامي كمساعدين، بينما سيكون الجزائري يوسف جموح حكماً رابعاً.

كما اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الحكم الليبي جمال سالم مراقبًا عامًا للمباراة، بينما سيكون الجابوني جيروم افونج نزولو مسؤولًا عن مراقبة الحكام، والمغربي محمد زيزون منسقًا عامًا للمباراة.

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