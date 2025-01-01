هل يجدد زيزو عقده مع الزمالك بعد تدخل رجال أعمال؟

تقترب أزمة تجديد عقد، أحمد مصطفى "زيزو"، نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر، من الوصول إلى حل بعد فترة من الجدل والشائعات التي حامت حول مستقبله مع الفريق.

اللاعب، الذي يعتبر من أبرز نجوم القلعة البيضاء، تمسك بالبقاء داخل أسوار ناديه، مما مهد الطريق للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

رجال أعمال يتدخلون

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الوساطة من بعض رجال الأعمال المحبين لنادي الزمالك كان لها دور كبير في تحريك المياه الراكدة، وعلى رأسهم ممدوح عباس، الرئيس الأسبق للنادي.

هذا التدخل السريع ساعد في تقريب وجهات النظر بين الإدارة واللاعب، مما عجل بحل الخلافات المبدئية.

وفي الوقت الحالي، أصبح الاتفاق على تجديد العقد مسألة وقت فقط، ولكن لا يزال الحديث يدور حول بعض التفاصيل المالية المتعلقة بتقسيط المبالغ المستحقة لللاعب ومقدم عقده.

زيزو

وقد حضر أحمد "زيزو" ووالده إلى مقر النادي من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة القلق التي سيطرت على جمهور الزمالك في الآونة الأخيرة بشأن مستقبل اللاعب.

يذكر أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مما يمنحه الحق في التوقيع لأي ناد آخر اعتباراً من يناير الجاري دون الحاجة إلى الرجوع للنادي الأبيض.

ولكن، بالرغم من تزايد العروض المحلية والدولية، يواصل اللاعب تفضيله البقاء مع الزمالك في خطوة تأكيدية على حبه للنادي وجماهيره.

ومع ذلك، لا يمكن إغفال الأزمات المالية التي يعاني منها النادي حالياً، والتي تسببت في تأخير دفع رواتب اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني لأكثر من شهر.

الأزمات المالية في نادي الزمالك

الأزمة المالية جعلت الزمالك يواجه تحديات صعبة في مسيرته الاحترافية، لكن يبدو أن الإدارة تسعى جاهدة لتجاوز هذه العقبات بما يتوافق مع مصالح النادي واللاعبين.

اتفاق الزمالك مع زيزو على تجديد عقده يعد خطوة إيجابية في ظل الظروف الراهنة، ويساهم في استقرار الفريق بشكل كبير في فترة حاسمة من الموسم، خصوصاً مع اقتراب المنافسات المحلية والقارية.

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