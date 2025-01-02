جروس يجتمع بالجهاز الطبي في الزمالك للإطمئنان على المصابين

اجتمع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للقاء المصري المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص المدير الفني على الاطمئنان من رئيس الجهاز الطبي على موقف اللاعبين المصابين، ومتابعة سير البرامج التأهيلية لجميع المصابين، لمعرفةموعد عودتهم للتدريبات خلال الفترة المقبلة في ظل ارتباط نادي الزمالك بالعديد من المباريات المهمة في شهر يناير الجاري، سواء على الصعيد المحلي أوالأفريقي.

جروس يعقد جلسة مع اللاعبين

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس، على ملعب النادي استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لاعبي الزمالك

وتحدث المدير الفني عن أهمية المباراة المرتقبة أمام الفريق البورسعيدي، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز للاقتراب بنسبة كبيرة من التأهل للدورالتالي.

وطالب جروس لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد والتركيز في الفترة الحالية في ظل ارتباط الزمالك بالعديد من المباريات المهمة خلال شهر ينايرالجاري سواء محلياً أو أفريقياً.

وأكد المدير الفني على ثقته في قدرات جميع اللاعبين على تحقيق الأهداف المطلوبة، وفي نهاية الجلسة شرح جروس بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء المصري المرتقب.



تدريبات تأهيلية للاعبين

كما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة، خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداًللقاء المصري المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى شيخ بوزيان مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بجانب فقرة تأهيلية بالكرة، وحرص الجهاز الفني على رفعالحمل البدني للاعبين استعداداً للمباراة المرتقبة أمام المصري.

الزمالك يستعد للمصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يومالأحد الموافق 5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب.

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