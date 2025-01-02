السكة الحديد تعلن عن حاجتها لأكثر من 1100 موظف.. إليك التفاصيل

وظائف السكة الحديد.. تعتبر السكة الحديد من أقدم وسائل النقل في العالم، ويسعى الكثير من الشباب للحصول على وظيفة داخل السكة الحديد وذلك لعدة اعتبارات أنها وظيفة مستقرة وتوفر العديد من المزايا.

وظائف السكة الحديد.. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن اليوم في بيان رسمي عن مسابقة لتعيين عدد 1098 موظفًا بـ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل المسابقة والأوراق المطلوبة يوضحها الموجز في التقرير التالي:

قطار

موعد بدء التقديم عن مسابقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وظائف السكة الحديد.. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل لتعيين 1098 موظفًا في عدد من التخصصات.

ويمكن للمواطنين الراغبين في التقديم مراجعة إعلان المسابقة الذي تم نشره على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز من خلال النقر هنا.

وبحسب الجهاز المركزي فمن المقرر إتاحة التقديم في المسابقة في الفترة من 19 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل على موقع البوابة أيضا وللوصول أضغط هنا.

الوظائف المعلن عنها

وحدد الجهاز المركزي عدد من الوظائف التي تحتاجها السكة الحديد وهي على النحو التالي

عدد (105) في وظائف مهندس ثالث بالمسميات الآتية:

- مهندس إشارات.

- مهندس ميكانيكا.

- مهندس كهرباء.

- مهندس سكة.

- مهندس حركة بمختلف التخصصات.

وأعلنت الهيئة عن حاجاتها لعدد 114 في وظائف بالمسميات الوظيفية الآتية - فني صيانة وتجديدات سكة.

- فني مزلقان.

- فني مناورة.

كما أعلنت حاجاتها لـ عدد (92) بالمسميات الوظيفية الآتية:

- صراف تذاكر.

- مشرف قطار بمختلف التخصصات.

وأعلنت عن احتياجها لـ عدد (429) بالمسميات الوظيفية الآتية:

- أخصائي تحكم مركزي CTC.

- مراقب حركة مركزي.

- منظم حركة قطارات.

كما تحتاج الهيئة لـ عدد (235) مساعد قائد قطار ممتاز، وعدد (123) مساعد قائد قطار رابع بالمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وللتعرف على الشروط والمستندات المطلوبة يمكن للراغب في التقدم الاطلاع على تفاصيل الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا.



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