القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال

جماهير القلعة الحمراء، تترقب مباراة النادي الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري التي تجمعهما مساء غد الجمعة في الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

وتبحث الجماهير عن وسيلة لمشاهدة المباراة مجانا حيث يسعي فريق الأهلي لتحقيق نتيجة طيبة بعد فوزه الكبير في الجولة السابقة علي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 6-1.

مشاهدة قمة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري

مباراة الأهلي أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا، يتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديدا عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة.

قنوات مجانية لمشاهدة قمة الأهلي ضد شباب بلوزداد

كشف الحساب الرسمي لـ القناة الجزائرية الأرضية عبر «فيسبوك» عن تقديم القناة بث مباشر لقمة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري عبر شاشتها المفتوحة والمجانية وذلك عبر القمر الصناعي "نايل سات".

تردد القناة الجزائرية الارضية عبر نايل سات

-التردد: 11680

-الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

-معدل تصحيح الخطأ: 5/6

-الجودة: HD.

-القمر الصناعي: النايل سات.

الأهلي ضد شباب بلوزداد

موعد مواجهة الأهلي و شباب بلوزداد الجزائري

الأهلي يواجه نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء غد الجمعة 3 يناير2025 على ملعب 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد شباب بلوزداد

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال يضم الأسماء الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور وأكرم توفيق ومروان عطية

خط الهجوم: رضا سليم وحسين الشحات و وسام أبو علي

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يرصد الموجز، جدول ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا وجاءت كالتالي..

1- الأهلي 7 نقاط

2- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

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