كواليس تدريب الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد.. والمدرب الجزائري يتوعد

اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد، غداً الجمعة فى الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025.

وقد نشرت صفحة النادى الأهلى عبر فيس بوك فيديو لمران الفريق المقام حاليا بالجزائراستعدادا لمواجهة شباب بلوزداد غدا ويعد هذا هو المران الأول للأهلى فى الجزائر بعد وصول بعثة الفريق فى ساعة متأخرة من مساء أمس عبر طائرة خاصة.

الشناوي يؤكد جاهزية الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

أكد محمد الشناوي قائد النادي الأهلي أن الفريق جاهز لمواجهة شباب بلوزداد غدا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مشيرا أن الفريق نسي تماما نتيجة مباراة الذهاب لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء العودة والحفاظ علي صدارة المجموعة.

وأضاف محمد الشناوي أن اللاعبين لديهم خبرات كبيرة وقادر على التعامل مع كافة ظروف المباراة، واللاعبون الكبار يتحدثون باستمرار مع زملائهم لتحفيزهم وخلق دوافع جديدة، للفوز ضد شباب بلوزداد غدا.

الأهلي ضد شباب بلوزداد

مدرب شباب بلوزداد يتوعد الأهلي بوجه مغاير لمباراة الذهاب

أكد عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد أن الهزيمة الكبيرة في لقاء الذهاب أمام الأهلي مسئولية جماعية للفريق، وفي مباراة الغد علينا ألا نشك فى قدرتنا على تحقيق الفوز، وتقديم وجه جديد مغاير لمباراة الذهاب".

وأضاف مدرب شباب بلوزداد:" علينا تقديم مباراة كبيرة من جميع النواحي في مواجهة الغد أمام الأهلي والمهمة الأولى التي علينا التركيز عليها هي عدم تلقي أهداف، والحفاظ على التركيز طوال المباراة ولا خيار أمامنا غير الفوز في مباراة الغد، للبقاء في سباق التأهل للدور التالي من رابطة أبطال أفريقيا".

موعد مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري

مواجهة الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، تنطلق في السادسة مساء غد الجمعة 3 يناير2025 على ملعب 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري

يرصد الموجز، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا، حيث يتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديدا عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة.

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