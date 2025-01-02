دوناروما يعود لتدريبات باريس سان جيرمان استعدادًا للسوبر الفرنسي

شهدت التدريبات الجماعية لـ فريق باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، عودة اللاعب الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى الفريق، استعدادًا لمواجهة موناكو في السوبر الفرنسي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان جيانلويجي دوناروما، تعرض للإصابة في وجهه بشكل مفجع خلال المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان أمام مضيفه موناكو برباعية مقابل هدفين، في الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي.

واصطدام دوناروما، باللاعب الإيفواري ويلفريد سينغو مهاجم موناكو، ليخرج الحارس الإيطالي مصابًا في الدقيقة 22، فيما نال سينغو بطاقة صفراء، ليغيب على أثرها عدة أيام.

ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، صورة جماعية لعبثة الفريق قبل مغادرة باريس، بالإضافة إلي نشر فيديو على متن الطائرة، وظهر فيه الحارس وهو يتحدث عن تعافيه من الإصابة، وجاهز للمشاركة ضد موناكو في السوبر الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في السوبر الفرنسي

يواجه فريق باريس سان جيرمان، نظيره موناكو في الدوحة، يوم الأحد المقبل 5 يناير 2025، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 974، في السوبر الفرنسي.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي فى نسخة 2023 للمرة الثانية على التوالي، والثانية عشرة فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره فريق تولوز، بهدفين نظيفن، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "حديقة الأمراء".

مواعيد مباريات باريس سان جيرمان القادمة

السوبر الفرنسي

5 يناير (باريس سان جيرمان - موناكو) - الساعة 06:30 مساءً.

الدوري الفرنسي

12 يناير (باريس سان جيرمان - سانت إيتيان) - الساعة 09:45 مساءً.

18 يناير (لانس - باريس سان جيرمان) - الساعة 06:00 مساءً.

25 يناير (باريس سان جيرمان - ستاد ريمس) - الساعة 10:00 مساءً.

2 فبراير (بريست - باريس سان جيرمان) - الساعة 04:00 مساءً.

9 فبراير (باريس سان جيرمان - موناكو) - الساعة 04:00 مساءً.

16 فبراير (تولوز - باريس سان جيرمان) - الساعة 04:00 مساءً.

23 فبراير (أولمبيك ليون - باريس سان جيرمان) - الساعة 04:00 مساءً.

2 مارس (باريس سان جيرمان - ليل) - الساعة 04:00 مساءً.

9 مارس (ستاد رين - باريس سان جيرمان) - الساعة 04:00 مساءً.

16 مارس (باريس سان جيرمان - أولمبيك مارسيليا) - الساعة 04:00 مساءً.

30 مارس (سانت إيتيان - باريس سان جيرمان) - الساعة 04:00 مساءً.

6 أبريل (باريس سان جيرمان - أنجيه) - الساعة 04:00 مساءً.

13 أبريل (نانت - باريس سان جيرمان) - الساعة 04:00 مساءً.

20 أبريل (باريس سان جيرمان - لو آفر) - الساعة 04:00 مساءً.

27 أبريل (باريس سان جيرمان - نيس) - الساعة 05:00 مساءً.

4 مايو (ستراسبورج - باريس سان جيرمان) - الساعة 05:00 مساءً.

11 مايو (مونبلييه - باريس سان جيرمان) - الساعة 05:00 مساءً.

18 مايو (باريس سان جيرمان - أوكسير) - الساعة 05:00 مساءً.

دوري أبطال أوروبا

22 يناير (باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي) - الساعة 10:00 مساءً.

29 يناير (شتوتجارت - باريس سان جيرمان) - الساعة 10:00 مساءً.

كأس العالم للأندية

15 يونيو (باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد) - الساعة 10:00 مساءً.

20 يونيو (باريس سان جيرمان - بوتافوغو) - الساعة 04:00 صباحًا.

23 يونيو (سياتيل ساونديرز - باريس سان جيرمان) - الساعة 10:00 مساءً.

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