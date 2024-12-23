باريس سان جيرمان يتأهل لدورالـ 32 بكأس فرنسا علي حساب لانس

تأهل فريق باريس سان جيرمان إلي دور الـ 32 بكأس فرنسا عقب الفوز علي لانس بضربات الترجيح 4-3 في المواجهة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن منافسات دور الـ 64 ببطولة كأس فرنسا للموسم الجاري 2024-2025.

كان الفريقان قد التقيا في الجولة العاشرة ببطولة الدوري هذا الموسم، وفاز باريس سان جيرمان على ملعبه حديقة الأمراء بهدف سجله عثمان ديمبلي.وأعلن لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان عن التشكيل الرسمي للفريق ضد لانس وجاء كالأتي..

حراسة المرمى: سافونوف

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينيا، فابيان رويز

خط الهجوم: ديزيريه دوي، عثمان ديمبيلي، لي كانج إن

تشكيل لانس ضد باريس سان جيرمان

ضم تشكيل فريق لانس لمواجهة نظيره فريق باريس سان جيرمان العناصر التالية..

حراسة المرمى: كوفي

خط الدفاع: فرانكوفسكي، ماتشادو، دانسو، خوسانوف

خط الوسط: توماسون، ضيوف، إنزولا

خط الهجوم: العيوني، وفولجيني

باريس سان جيرمان

ألقاب باريس سان جيرمان بكأس فرنسا

تاريخيا يعد فريق باريس سان جيرمان هو الأكثر تتويجا ببطولة كأس فرنسا برصيد 15 لقب، وكان آخر تتويج للفريق بالبطولة في الموسم الماضي 2024/2023.

باريس سان جيرمان ينفرد بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي

فريق باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 4 والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، وتسجيل 44 هدفًا وتلقى 14ويأتي الترتيب كما يرصده الموجز، كما يلي..

1-باريس سان جيرمان - 40

2- مارسيليا -30

3- موناكو - 30

4- ليل -27

5- ليون -25

6- نيس -24

7- لانس -24

8- أوكسير-21

9- تولوز 21

10- ستاد ريمس - 20

11- ستاد بريست - 19

12- ستاد رين - 17

13- ستراسبورج - 17

14- نانت 14

15- أنجيه - 13

16- سانت إيتيان - 13

17- لوهافر - 12

18- مونبلييه -9

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