باريس سان جيرمان يخطف الفوز من موناكو في الدوري الفرنسي.. مباراة مجنونة

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان فوزًا مثيرًا من موناكو في المباراة المجنونة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالدوري الفرنسي.

اصطدم فريق باريس سان جيرمان مع منافسه موناكو، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025.

ويستعرض لكم موقع الموجز نتيجة وأهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي، وتفاصيل هذه القمة النارية.

نتيجة وأهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

واقتنص باريس سان جيرمان الفوز من موناكو بنتيجة 4-2، في الريمونتادا الفرنسية المثيرة التي أقيمت على ملعب لويس الثاني.

وقص ديزيري دوي شريط أهداف المباراة، بالهدف الأول لفريقه باريس سان جيرمان، بعد تمريرة رائعة من المغربي أشرف حكيمي.

وعادل موناكو النتيجة بالهدف الأول له في الدقيقة 53 بأقدام لاعبه إليس بن صغير، بعد خصول الفريق على ركلة جزاء صحيحة.

وبعد مرور دقائق قليلة، نجح فريق موناكو في تسجيل هدف التقدم له عن طريق لاعبه بريل إيمبولو في الدقيقة 60 من عمر هذه المواجهة.

لم يستسلم العملاق الباريسي لهذه النتيجة، بل انتفض في الدقائق الأخيرة، وأحرز الهدف الثاني له عن طريق نجمه عثمان ديمبلي في الدقيقة 64.

وسجل باريس غونسالو راموس الهدف الثالث لباريس في الدقيقة 83، قبل أن يعود ديمبيلي للتهدف بإحراز الرابع للباريسي في الدقيقة 97.

وشهدت هذه أيضًا، تدخل عنيف من لاعب موناكو مع جيانلويجي دوناروما حارس الباريسي، أدت إلى إصابة قوية للأخير وعلى إثرها خرج مع الملعب وشارك ماتفي سافونوف بدلاً منه.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان اليوم

ويعزز باريس صدارته في ترتيب الدوري الفرنسي بعد هذا الفوز وذلك برصيد 37 نقطة، والذي يأتي على النحو التالي:

1.باريس سان جيرمان 37 نقطة

2.أولمبيك مارسيليا - 30 نقطة

3.موناكو - 30 نقطة

4.ليل - 27 نقطة

5.أولمبيك ليون - 25 نقطة

6.لنس - 24 نقطة

7.نيس - 23 نقطة

8.أوكسير - 21 نقطة

9.تولوز - 21 نقطة

10.ريمس - 19 نقطة

11.بريست - 16 نقطة

12.رين - 14 نقطة

13.نانت - 14 نقطة

14.ستراسبورغ - 14 نقطة

15.أنجيه - 13 نقطة

16.سانت إتيان - 13 نقطة

17.لوهافر - 12 نقطة

18.مونبلييه - 8 نقاط.

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