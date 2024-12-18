الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتقدم على موناكو في الشوط الأول

تقدم فريق باريس سان جيرمان على نظيره موناكو في المباراة التي تجمعهما ببطولة الدوري الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024.

وتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مع نظيره موناكو، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وتمكن باريس من خطف التقدم على نظيره موناكو بهدف دون رد، في هذه المواجهة، المقامة حاليًا على ملعب لويس الثاني، ويستعرض لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي

وسجل هدف باريس سان جيرمان الأول في شباك موناكو اليوم، لاعبه ديزيري دوي في الدقيقة 24 من عمر هذه القمة الفرنسية، بعد تمريرة رائعة من المغربي أشرف حكيمي.

وشهدت أحداث الشوط الأول من مباراة باريس وموناكو أيضًا، تدخل عنيف من لاعب موناكو مع جيانلويجي دوناروما حارس الباريسي، أدت إلى إصابة قوية للأخير وعلى إثرها خرج مع الملعب وشارك ماتفي سافونوف بدلاً منه.

إصابة حارس باريس سان جيرمان

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في قمة الدوري الفرنسي، بتقدم الضيف بنتيجة 1-0.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد موناكو

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع : أشرف حكيمي-ماركينيوس-باتشو- إيمري.

خط الوسط: رويز-فيتينيا-نيفيس

الهجوم: عثمان ديمبيلي- باركولا- دوى.

وضمت قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو كل من، دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، فابيان، راموس، ديمبلي، أسينسيو، دويي، فيتينيا، لي كانج إن، هيرنانديز، مايولو، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، سافونوف، زاجي، باتشو، أرنو تيناس، جواو نيفيس.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو

وتذاع أحداث مباراة باريس سان جيرمان وموناكو اليوم في الدوري الفرنسي، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية.

الجدير بالذكر، أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 37 نقطة، بينما يحتل موناكو المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

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