رسميًا.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

يهتم العديد من المواطنين بمتابعة آخر مستجدات موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025، كما ارتفعت معدلات محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وخاصًا وزارة القوى العاملة عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025.

ويستعرض الموجز، موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025 ، وشروطها وكيفية التسجيل على النحو التالي:

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

ويمكن الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، وذلك من خلال زيارة موقع وزارة القوى العاملة الرسمي بإتباع التالي:

أدخل على قسم "العمالة غير المنتظمة"

أضغط على "الاستعلام عن المنحة"

أدخل رقمك القومي

سوف يتم عرض حالة طلبك على الفور

كيفية التسجيل فى منحة العمالة الغير منتظمة 2025

يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، قم بزيارة الموقع الرسمي من هنــا

النقر على قسم الخدمات الإلكترونية.

اختر التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025.

أدخل البيانات المطلوبة.

وأخيرا، يجب على المتقدم أن يضغط على كلمة “إرسال الطلب”

منحة العمالة الغير منتظمة 2025

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

وتـاتي شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 في مصر على النحو التالي:

يجب على المتقدم أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب على المتقدم ألا يمتلك أي سجلات تجارية.

يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

أن يكون اسم المتقدم مسجل في مديرية القوى العاملة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد عن 60 عامًا.

يجب أن يكون اسم المتقدم مسجل في مديرية القوى العاملة.

ألا يمتلك المتقدم أرض زراعية أو يكون من أصحاب العقارات.

منحة العمالة غير المنتظمة 2025

منحة العمالة غير المنتظمة 2025

ويذكر أن منحة عيد الميلاد المجيد في مصر، تعتبر هي أول منحة تعطيها الدولة للعمالة غير المنتظمة، وذلك تزامنا مع موعد الميلاد المجيد ويكون الموعد من كل عام يوم السابع من شهر يناير.

حيث تبدأ العمالة غير المنتظمة صرف المنح الست التي تم زيادتها، والذي يوافق يوم عيد الميلاد المجيد الثلاثاء 7 يناير 2025، وسوف يتم صرفها بالزيادات الجديدة التي أقرها وزير العمل بزيادتها إلى مبلغ 1000 جنيه مصري بعدما كانت قيمتها حوالي 500 جنيه.

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