كيفية التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة في مصر .. الشروط والأوراق المطلوبة

تعتبر منحة العمالة غير المنتظمة برنامجًا حكوميًا استراتيجيًا يهدف إلى دعم العمال غير المنتظمين في مصر، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. يهدف البرنامج إلى توفير الدعم المالي والاجتماعي للعمال، وتعزيز فرص العمل والتنمية المستدامة.

وسيعرض لكم الموجز الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في هذا البرنامج.

أوراق التقديم في منحة العمل الغير منتظمة 2025

ذكرت هيئة التأمين الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ العمالة غير المنتظمة من المؤمن عليهم يمكنهم الحصول على معاش شهري ولكن بشرط أن يتقدم المؤمن عليهم من العمالة غير المنتظمة بطلب اشتراك المؤمن عليه إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرة محل السكن مع إرفاق المستندات التالية:

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

طلب اشتراك مؤمن عليه للعاملين بالقطاع الخاص (يمكن الحصول عليه من هنــــا).

صحيفة البيانات الأساسية، وفقًا للنموذج التالي (اضغط هنـــا) في حالة وجود مدد سابقة.

شروط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

كما أن يكون المتقدم حاملا للجنسية المصرية ومقيم في مصر بشكل دائم.

ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وبها المهنة التابع لها.

وأيضا يشترط أن تكون من ضمن المسجلين في وزارة القوى العاملة ضمن العمالة غير المنتظمة.

وأن يكون لديك سجل تجاري.

لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025 بالرقم القومي

يمكنكم الان الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025 بالرقم القومي عن طريق الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة واتباع الخطوات الاتية:

في البداية قم بتسجيل الدخول علي موقع وزارة القوى العاملة.

ثم اضغط علي أيقونة المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة.

وبعد ذلك اختر المحافظة وقم بكتابة الرقم القومي.

وفى النهاية سوف يظهر لك كافة البيانات الخاصة بالمستعلم.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

- عمال التراحيل.

- الباعة الجائلين.

- منادي السيارات.

- موزعي الصحف.

- ماسحي الأحذية، وغيرها من الفئات المماثلة والحرفيين.

- ملاك العقارات المبنية ما يقل نصيبهم عن الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

- خادمو المنازل.

- محفظو القرآن الكريم وقرائه.

- المرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة.

- ورثة أصحاب الأعمال بالمنشآت الفردية.

- العاملون المؤقتون في الأعمال الزراعية.

- حائزو الأراضي الزراعية الذي تقل مساحتها عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.

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