منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه.. اعرف موعد الصرف

منحة العمالة غير المنتظمة.. في إطار التوجيهات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة العمل عن بدء صرف المنحة بقيمة 1000 جنيه للمستحقين، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة.

وتبين جريدة الموجز فيما يلي موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

من المقرر أن يبدأ صرف منحة العمالة غير المنتظمة يوم 7 يناير 2025، والذي يوافق عيد الميلاد المجيد.

ويأتي هذا القرار بعد توجيه وزير العمل بزيادة قيمة المنحة الدورية من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، للفئات التي تم تسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وزارة العمل.

منحة العمالة غير المنتظمة

تكلفة المنحة وعدد المستفيدين

أوضحت وزارة العمل أن التكلفة الإجمالية لصرف منحة العمالة غير المنتظمة تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه سنويًا، وتشمل صرف ست منح دورية للفئات المستحقة، ويهدف هذا الدعم إلى تخفيف الأعباء عن كاهل العمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعهم المعيشية.

الفئات المستحقة للمنحة

تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة عددًا كبيرًا من الفئات التي تعتبر الأكثر احتياجًا، وتشمل:

عمال التراحيل.

حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان.

محفظو وقراء القرآن الكريم.

الباعة الجائلون ومنادو السيارات.

موزعو الصحف.

صغار الحرفيين والمشتغلين لحساب أنفسهم.

صيادو الأسماك.

العاملون في المنازل والمشروعات الزراعية والماشية.



تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية لهذه الفئات التي تتأثر بشكل كبير بالتغيرات الاقتصادية.

زيادة المنحة: خطوة نحو تحسين المعيشة

أكد وزير العمل محمد جبران أن زيادة قيمة المنحة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب المعاشات، وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات متميزة لهذه الفئات، التي يتجاوز عدد أصحاب المعاشات فيها 11 مليون مواطن.

إجراءات الحصول على المنحة

تشمل الإجراءات تسجيل بيانات المستحقين في قاعدة بيانات وزارة العمل، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل منظم، وأكدت الوزارة أن الفئات المسجلة ستبدأ في الحصول على المنحة اعتبارًا من يناير المقبل.

وتمثل منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه خطوة إيجابية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومن المقرر بدء صرفها في 7 يناير 2025، بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد. تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن العمالة غير المنتظمة في مصر.

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