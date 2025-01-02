ملتقى التوظيف بالجيزة.. وظائف جديدة ومزايا متعددة تعرف على الشروط

في إطار جهودها المستمرة للحد من البطالة ودعم الشباب، أعلنت محافظة الجيزة عن تنظيم ملتقى توظيفي بالتعاون مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب، ويهدف الملتقى إلى توفير فرص عمل متنوعة للشباب في قطاع المطاعم، بالتحديد مع سلسلة مطاعم "بازوكا".

وأشارت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن الملتقى التوظيفي سيُعقد يوم الإثنين المقبل الموافق 6 يناير، وذلك في مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، الكائن في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الدور الثاني.

ومن المقرر أن يبدأ الملتقى في تمام الساعة 10 صباحًا ويستمر حتى الساعة2 ظهرًا، والذي يوفر وظائف متنوعة ومميزة بمحافظة الجيزة.

وظائف الجيزة 2025

الوظائف المتاحة

يتضمن الملتقى مجموعة متنوعة من الوظائف المختلفة في مجال المطاعم، وتحديدًا لدى سلسلة مطاعم "بازوكا"، وتشمل الوظائف ما يستعرضه الموجز، في السطور التالية..

- مدير مطعم

- مساعد مدير مطعم

- مشرف مطعم

-عضو فريق مطاعم

-موظف مركز اتصالات (كول سنتر)

- باريستا (متاح للخريجين والطلاب)

- مضيف/ويتر (متاح للخريجين والطلاب)

وظائف

شروط التقديم

حددت محافظة الجيزة عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف المُعلن عنها، وهي كالتالي..

العمر: بين 18 و35 عامًا.

موقف التجنيد: إما تحديد موقف التجنيد بالنسبة للذكور أو تقديم إثبات قيد من الجهة التعليمية.

المزايا والحوافز

تقدم الوظائف المطروحة العديد من المزايا الجاذبة، والتي نستعرضها في السطور التالية..

مرتبات مجزية.

حوافز ومكافآت شهرية.

بدل وجبة.

تأمين اجتماعي وطبي.

التواصل والاستفسار

للمزيد من المعلومات أو للاستفسار، وفرت محافظة الجيزة أرقام يُمكن التواصل عبرها للإجابة على الاستفسارات كافة من المتقدمين وتوضيح كافة التساؤلات في هذا الشأن، ويستعرضها الموجز على النحو التالي..

- 35720825

- 35711198

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها محافظة الجيزة لدعم فئة الشباب، وتوفير وظائف تناسب تطلعاتهم وطموحاتهم، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز سوق العمل المحلي.

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