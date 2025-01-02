وزارة العمل تمد التقديم على الوظائف الطبية بالكويت.. اعرف الموعد الجديد

مدت وزارة العمل، اليوم الخميس، فترة التقديم على عشر وظائف طبية شاغرة في مركز "HK CLINIC" بدولة الكويت حتى يوم الأربعاء 8 يناير 2025، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا يوم الأحد 5 يناير، وفق بيان حصلت الموجز على نسخة منه.

التقديم على وظائف الكويت

تأتي هذه الخطوة لإتاحة المزيد من الوقت للراغبين في التقديم على وظائف الكويت المتاحة، والتي تشمل تخصصات أطباء تجميل وفيلر، أطباء عام، وأطباء أسنان.

توفير وظائف بالخارج متميزة للشباب المصري

وقال محمد جبران، وزير العمل، إن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتوفير وظائف بالخارج متميزة للشباب المصري، حيث تم توفير هذه الوظائف من خلال مكتب التمثيل العمالي في الكويت برئاسة الملحق العمالي أشرف علم الدين.

الشروط المطلوبة لـ وظائف الكويت

وأكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل،أن الشروط المطلوبة تشمل أن يكون عمر المتقدم 35 عامًا فأكثر، مع اجتياز اختبارات Biometrics ووزارة الصحة الكويتية، إضافة إلى امتلاك خبرة لا تقل عن ست سنوات في التخصص المطلوب.

وظائف الأطباء

كما يلزم اعتماد الشهادات العلمية من وزارة التعليم العالي والخارجية المصرية وسفارة الكويت، أما المزايا، فتتراوح الرواتب الشهرية بين 3500 و4000 دولار شاملة السكن، بالإضافة إلى تذاكر سفر سنوية.

وأضافت الوزارة أن التقديم يتم عبر إرسال البيانات على رقم الواتساب المخصص (01128467942). يُذكر أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الوزارة لدعم الشباب المصري بالعمل في الخارج وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.

في سياق آخر أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.في إطار المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وجدد محمد جبران وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

وكلف "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.

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