قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، بتحديد جلسة 27 يناير المقبل، كأولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، على حكم السجن المشدد 3 سنوات بتهمة التعدي على فتاة أجنبية في قطر، وتنظر القضية أمام الدائرة العاشرة مستأنف شمال برئاسة المستشار محمد محمود محمد. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

محكمة استئناف القاهرة تنظر 27 يناير استئناف أحمد المحمدي في التعدي على فتاة

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد قررت إحالة أحمد ياسر المحمدي، وشقيقه حسين ياسر المحمدي لاعب الزمالك السابق، للمحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على فتاة في دولة قطر.

أحمد ياسر المحمدي

وكشفت التحقيقات أن الفتاة تقدمت ببلاغ ضد اللاعب، حيث اتهمته باستدراجها إلى شقته والتعدي عليها، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى التحقيق معه.

وأثناء التحقيقات، أشار اللاعب إلى أنه كانت تربطه علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، نافيًا اتهامها بالاغتصاب، مؤكدًا أن العلاقة تمت برضاها وعقب اتفاق بينهما، بينما أكدت الفتاة في أقوالها أن المحمدي استدرجها إلى شقته واعتدى عليها.

بعد التحقيقات الأولية، تم إخلاء سبيل المحمدي لحين التأكد من صحة الاتهام من خلال الكشف الطبي على الفتاة، وعندما صدر القرار، عاد المحمدي إلى مصر، ما دفع جهات التحقيق إلى مخاطبة الإنتربول الدولي للقبض عليه، ليتتم القبض عليه في شرم الشيخ، ثم تم التحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرير محضر بالواقعة.

وبعد التحقيقات التي تمت، أحيل المحمدي إلى محكمة الجنايات، حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة التعدي على الفتاة، والآن ينتظر اللاعب قرار محكمة الاستئناف في الجلسة المقررة في 27 يناير.

وتعود أحداث القضية إلى تعرف المجني عليها على المتهم عبر تطبيق إنستجرام، حيث تواعدا ثم اصطحبها إلى منزله في قطر، وبعد أن صعدا إلى غرفة نومه، دفعها إلى السرير، حيث قاومته واستغاثت، لكنه تمكن من إتمام فعلته رغمًا عنها، وفي اليوم التالي، أخبرت المجني عليها والدها بالواقعة وتوجهوا إلى قسم الشرطة للإبلاغ.

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