الميركاتو الشتوي| القادسية السعودي يتعاقد رسميًّا مع البرازيلي جابرييل كارفاليو

أعلن نادي القادسية السعودي، اليوم الخميس، عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي جابرييل كارفاليو، لاعب خط وسط إنترناسيونال البرازيلي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويعد جابرييل كارفاليو، البالغ من العمر 17 عامًا، من أبرز المواهب البرازيلية الشابة، ونجح نادي القادسية في إبرام تعاقد والحصول على توقيعه، لينتقل إلى الدوري السعودي، خلال شهر أغسطس.

أكد نادي القادسية، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن انضمام اللاعب البرازيلي إلى صفوف القادسية سيكون في شهر أغسطس المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية، على أن يستمر في اللعب مع فريقه انترناسيونال حتى تلك الفترة.

وأوضح النادي السعودي، أن مراسم التوقيع جرت في العاصمة الإسبانية مدريد وأن المدرب كارلوس أنتون كان ممثلاً لشركة نادي القادسية في توقيع العقد.

وأكدت تقارير صحفية، أن نادي القادسية دفع 16 مليون دولار أمريكي، لفريق إنترناسيونال البرازيلي، بالإضافة إلى 6 ملايين دولار حوافز ومتغيرات.

ونجح نادي القادسية، في التفوق على عدد من الأندية الأوروبية، التي كانت ترغب في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي الشاب كارفاليو، حيث كان مطلبًا لدى نادي آرسنال الإنجليزي، وعدد من أندية أوروبية أخرى.

وخاض كارفاليو، 26 مباراة في عام 2024 مع إنترناسيونال، حيث سجل هدفًا وحيدًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وبشكل عام لعب البرازيلي، 36 مباراة مع إنترناسيونال بكل البطولات، وسجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

مواعيد مباريات القادسية القادمة في يناير 2025

7 يناير (التعاون - القادسية) كأس الملك السعودي الساعة 05:00 مساءً.

11 يناير (القادسية - التعاون) الدوري السعودي الساعة 04:40 مساءً.

17 يناير (الوحدة - القادسية) الدوري السعودي الساعة 05:40 مساءً

22 يناير (العروبة - القادسية) الدوري السعودي الساعة 04:00 مساءً.

27 يناير (القادسية - الهلال) الدوري السعودي الساعة 07:00 مساءً.

ويحتل القادسية المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 28 نقطة، من 13 مباراة، فاز خلالهم 9 مواجهات، وخسر 3 لقاءات، وتعادل في مباراة، سجل 11 هدفًاـ بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.

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