أعلن نادي الهلال السعودي، غياب اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن تدريبات الفريق اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أزمة جديدة للهلال.. وعكة صحية تبعد نيمار عن التدريبات قبل مواجهة الاتحاد

وكان نيمار قد تعرض لعدة إصابات منذ وصولة للنادي الهلال السعودي في صيف 2023، أبرزها قطع في الرباط الصليبي، والتي غاب على أثرها مدة تقارب 365 يومًا.

وأصيب نيمار مجددًا، عقب تعافيه من الرباط الصليبي، عندما شارك مع الهلال في مباراتين فقط بدوري أبطال آسيا للنخبة، إذ ظهر في 13 دقيقة ضد العين ثم 29 دقيقة أمام الاستقلال دون أن يترك أي بصمة تهديفية، ليتعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وغاب على إثرها لمدة 6 أسابيع، لكنه لم يستطع العودة إلى التدريبات.

كتب نادي الهلال عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “تعذر حضور البرازيلي نيمار جونيور في تدريبات الفريق اليوم؛ وذلك نظرًا لشعوره بآلام في المعدة”.

🔹تعذّر حضور البرازيلي "نيمار جونيور" في تدريبات الفريق اليوم؛ وذلك نظرًا لشعوره بآلام في المعدة pic.twitter.com/EAnsDGy6IC — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 2, 2025

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نظيره الاتحاد، يوم 7 يناير 2025، في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب المملكة أرينا.

وكن نيمار انضم إلى الهلال السعودي، في صيف 2023، بـ90 مليون يورو، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، كأغلى صفقة في تاريخ انتقالات لاعبي كرة القدم خارج قارة أوروبا.

وشارك نيمار، مع فريق الهلال، 7 مباريات فقط، ساهم خلالها بـ4 أهداف، بواقع التسجيل في مناسبة واحدة والصناعة 3 مرات أخرى.

جدول مباريات الهلال في يناير 2025

كأس الملك السعودي

7 يناير - (الهلال - الاتحاد) - الساعة 7:30 مساءً.

الدوري السعودي

11 يناير - (العروبة - الهلال) - الساعة 3:45 مساءً.

16 يناير - (الهلال - الفتح) - الساعة 5:05 مساءً.

21 يناير - (الهلال - الوحدة) - الساعة 7:00 مساءً.

27 يناير - (القادسية - الهلال) - الساعة 7:00 مساءً.

31 يناير - (الهلال - الأخدود) - الساعة 5:15 مساءً.

ويأتي الهلال، في المركو الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 34، من 13 مباراة، حقق الفوز في 11 مواجهة، وتعادل في لقاء، وخسر مباراة وحيدة.

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