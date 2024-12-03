كشفت تقارير إنجليزية، عن رغبة نادي الهلال، في التخلي عن مدافعة الإيفواري كاليدو كوليبالي، لإفساح الطريق أمام قيد نيمار في القائمة المحلية للزعيم، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

الهلال يقرر الاستغناء عن كوليبالي من أجل قيد نيمار في القائمة المحلية

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن الهلال السعودي يستعد للتخلي عن كوليبالي من أجل قيد نيمار، وأن العلاقة بين النادي واللاعب الإيفواري، أصبحت متوترة.

وأضافت الصحيفة، أن الهلال يبحث عن إعارة كوليبالي أو بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفي حالة رحيل كوليبالي عن الهلال سيكون من المتاح قيد نيمار في قائمة الفريق المحلية، وذلك بعد قيده بشكل طبيعي في قائمة آسيا.

كوليبالي ونيمار

وقرر نادي الهلال السعودي، بالإبقاء على نيمار، وعدم التخلي عنه مثلما كانت تشير التقارير الصحفية في الفترة السابقة بعد إصابة النجم البرازيلي.

أكدت تقارير الصحفية، خلال الفترة الماضية، أن إدارة نادي الهلال، لا ترغب في تمديد عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا، وتركه يرحل في نهاية الموسم الجاري، بسبب كثرة إصاباته، لأنه تريد التعاقد مع المصري محمد صلاح مجانًا، عقب انتهاء عقده مع ليفربول.

نيمار يرغب في البقاء بصفوف نادي الهلال السعودي

يرغب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي، على البقاء في صفوف الفريق وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت جريدة “اليوم” السعودية، أكدت أن البرازيلي نيمار يرغب في التألق بقميص نادي الهلال السعودي، عند عودته من الإصابة، وإعادة قيده بقائمة الأزرق ببطولة الدوري السعودي، ولا توجد أي نية للرحيل عن الزعيم كما يتردد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان نادي الهلال السعودي، تعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو، بعقد لمدة موسمين.

وغاب نيمار عن المشاركة في مباريات نادي الهلال السعودي، من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر من العام الجاري، بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قبل العودة للمشاركة من جديد لكنه تعرض لإصابة بتمزق عضلي بلقاء العين الإماراتي.

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