بث مباشر مباراة الهلال السعودي والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا.. يقدم موقع “الموجز” في التقرير التالي، بث مباشر مباراة الهلال السعودي والغرافة القطري، التي تقام على ملعب المملكة أرينا، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتواجد الهلال السعودي، في وصافة ترتيب مجموعة أندية الغرب من دوري أبطال آسيا، برصيد 13 نقطة، بعد خوض 5 جولات، فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة، بينما يأتي فريق الغرافة القطري، في المركز العاشر برصيد 4 نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل في لقاء، وخسر في 3 مباريات.

الهلال السعودي

بث مباشر مباراة الهلال السعودي والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا

تنطلق صافرة حكم مباراة الهلال السعودي والغرافة القطري، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة بتوقيت الإمارات.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، خاليدو كوليبالي، على آل بليهي، رينان لودي.

خط الوسط: محمد كانو، سافيتش، مالكوم.

خط الهجوم: محمد القحطاني، سالم الدوسري، ميتروفيتش.

بث مباشر مباراة الهلال السعودي والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا

تمتلك عدد من القنوات العربية الحقوق الحصرية، لنقل مباراة الهلال والغرافة، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-25.

شبكة بين سبورت القطرية BEIN SPORTS.

شبكة الكأس القطرية

شبكة SSC الرياضية السعودية.

نظام دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

تقام مباريات بطولة دوري أبطال آسيا، بمشاركة 24 ناديًا موزعين على منطقتين للغرب والشرق، في الفترة من 16 سبتمبر 2024 وحتى 19 فبراير 2025.

يشارك في المجموعة 10 أندية بشكل مباشر، بالإضافة إلى اختيار 4 أندية آخرى لخوض ملحق، يتأهل 2 منها للمجموعات.

يخوض كل فريق 4 مباريات على أرضه و4 مباريات خارج ملعبه، في مواجهة 8 أندية مختلفة بالمجموعة.

تتأهل 8 أندية من كل منطقة إلى دور الـ16، والذي تقام مبارياته من ذهاب وإياب، لتتأهل الأندية الفائزة إلى ربع النهائي.

اعتبارًا من دور الثمانية تجرى مباريات البطولة بنظام التجمع (التأهل من مباراة واحدة) في دولة واحدة (المملكة العربية السعودية هذه النسخة).

إقرأ أيضًا: