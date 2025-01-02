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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

إنتر ميلان يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بالفوز علي أتالانتا بثنائية نظيفة

إنتر ميلان ضد أتالانتا
إنتر ميلان ضد أتالانتا

انتهت مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا بفوز الإنتر بثنائية نظيفة في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025.

أحرز دينزل دومفريس ثنائية إنتر ميلان في الدقيقتين 49 و61 من عمر المباراة وحاول أتالانتا تقليص الفارق دون نتيجة حتي انتهت المباراة بفوز إنتر ميلان بثنائية نظيفة ليتأهل الفريق لنهائي كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025.

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تشكيل إنتر ميلان ضد أتالانتا

 يرصد الموجز، تشكيل  إنتر ميلان ضد أتالانتا والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بتشيك، دي فري، باستوني، دومفريس 

خط الوسط: باريلا، كالهاناوغلو، مخيتاريان، ديماركو

خط الهجوم: تورام، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل أتالانتا ضد إنتر ميلان 

شهد  تشكيل فريق أتالانتا أمام إنتر ميلان الدفع بالأسماء الأتية:

حراسة المرمى: كارينيسكي

خط الدفاع: بيرات ديميستي، إسحاق هين، سياد كولاسيناك

خط الوسط: رؤول بيلانوفا، مارتن دي رون، إيديرسون، زاباكوستا

خط الهجوم: باساليتش، شارل دي كتلير، أديمولا لوكمان

إنتر ميلان ضد أتالانتا

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا

انطلقت مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا، مساء اليوم الخميس الموافق 2 يناير الجاري، ضمن مباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا

تم نقل مواجهة إنتر ميلان ضد أتالانتا، ضمن مباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025، عبر شاشة قناة AD SPORTS 2 HD.

موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان 

مباراة يوفنتوس ضد ميلان، المقررة مساء اليوم الجمعة الموافق 3 يناير الجاري، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، وعند الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد ميلان

يمكنك متابعة مواجهة يوفنتوس ضد ميلان، ضمن مباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025، عبر شاشة قناة AD SPORTS 2 HD.

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