شوط سلبي بين إنتر ميلان وأتالانتا في نصف نهائي السوبر الإيطالي

انتهي الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا بالتعادل السلبي بين الفريقين في المواجهة التي تجمعهما حاليا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال هذه المواجهة التي لا تقبل القسمة علي اثنين للوصول للمباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة إ نتر ميلان ضد أتالانتا

مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا، المقررة مساء اليوم الخميس الموافق 2 يناير الجاري، ضمن مباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025، انطلقت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، وعند الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا

يمكنك متابعة مواجهة إنتر ميلان ضد أتالانتا، ضمن مباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025، عبر شاشة قناة AD SPORTS 2 HD.

إنتر ميلان ضد أتالانتا

تشكيل إنتر ميلان ضد أتالانتا

يرصد الموجز ، تشكيل إنتر ميلان ضد أتالانتا والذي ضم الأسماء الأتية:

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بتشيك، دي فري، باستوني، دومفريس

خط الوسط: باريلا، كالهاناوغلو، مخيتاريان، ديماركو

خط الهجوم: تورام، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل أتالانتا ضد إنتر ميلان

شهد تشكيل فريق أتالانتا أمام إنتر ميلان الدفع بالعناصرالآتية:

حراسة المرمى: كارينيسكي

خط الدفاع: بيرات ديميستي، إسحاق هين، سياد كولاسيناك

خط الوسط: رؤول بيلانوفا، مارتن دي رون، إيديرسون، زاباكوستا

خط الهجوم: باساليتش، شارل دي كتلير، أديمولا لوكمان

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