مواعيد مباريات اليوم.. كل ما يخص قمة إنتر ميلان وأتالانتا بكأس السوبر

يبحث متابعو كرة القدم في مختلف الأنحاء عن جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 والقنوات الناقلة لها، والذي يشهد على لقاء وحيد بين إنتر ميلان وأتالانتا.

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس، لم يتواجد به سوى مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي بهذا الموسم 2024-2025.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، كل ما يخص مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في كأس السوبر الإيطالي، الوحيدة في جدول مواعيد مباريات اليوم.

مواعيد مباريات اليوم

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا

أتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان استعداداته لملاقاة نظيره أتالانتا، مساء يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي بنخسته الحالية.

وتقام مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا، على ملعب الأول بارك، ، على أن تبدأ أحداثها، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، وعند الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وأتالانتا

وتذاع أحداث مباراة إنتر ميلان وأتالانتا، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، المسؤولة عن بث مباريات كأس السوبر الإيطالي في الشرق الأوسط بهذا الموسم.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد أتالانتا

في حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بتشيك، دي فري، باستوني، دومفريس

الوسط: باريلا، كالهاناوغلو، مخيتاريان، ديماركو

خط الهجوم: تورام، لاوتارو مارتينيز.

إنتر ميلان يسعى لخطف بطاقة التأهل من أتالانتا

ويسعى إنتر ميلان لخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي، في النسخة التي تستضيفها المملكة العربي السعودية وهذا ما يطمح إليه أتالانتا أيضًا.

الجدير بالذكر، أن الفائز من مباراة إنتر ميلان وأتالانتا، سيتواجه مع المتأهل من مباراة يوفنتوس وميلان في المباراة النهائية من البطولة الإيطالية.

اقرأ أيضًا:

نتائج تحقيق وفاة أحمد رفعت.. بيان عاجل من النيابة العامة و5 توصيات

محمد صلاح يدون اسمه في التاريخ مع ليفربول بـ عام 2024..أرقام مثيرة