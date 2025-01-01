مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2025.. مواجهات نارية وصراع إفريقي

تتساءل جماهير كرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2025، الذي يشهد على مواجهات نارية للمارد الأحمر على المستوى الإفريقي والمحلي.

وحرص موقع الموجز على أن يقدم لمتابعيه الكرام، جدول مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2025، في بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري بموسم 2024-2025.

ويبدأ الأهلي منافسته في شهر يناير، بمواجهة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري، مساء يوم الجمعة الموافق 3-1-2025، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويختتم الأحمر مبارياته في يناير 2025، بقمة قوية أمام بيراميدز، يوم 26 -1-2025، في بطولة الدوري المصري (دوري نايل).

ونستعرض لكم فيما يلي، جدول مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2025، والذي يأتي على النحو التالي.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2025

الأهلي ضد شباب بلوزداد / الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا / الجمعة 3 يناير/ الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

الأهلي ضد سموحة / الجولة الـ15 من الدوري المصري / الثلاثاء 7 يناير / الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة / 5 مساءً بتوقيت السعودية.

الأهلي ضد ستاد أبيدجان / الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا / السبت 11 يناير / الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية.

الأهلي والجونة / الجولة الـ16 من الدوري المصري / الثلاثاء 14 يناير / الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2025

الأهلي ضد أورلاندو بايرتس / الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا / السبت 18 يناير / الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية.

الأهلي ضد فاركو / الجولة الـ17 من الدوري المصري / الأربعاء 22 يناير / الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

الأهلي ضد بيراميدز/ الجولة الـ18 من الدوري المصري / الأحد 26 يناير / الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية.

الجدير بالذكر، أن الأهلـي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بينما يحتل صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط.

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