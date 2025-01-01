جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-1-2025 والقنوات الناقلة

ينتظر مشجعو كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-1-2025 في أبرز البطولات المحلية والعالمية والقنوات الناقلة لها.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري والإنجليزي والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

-الإسماعيلي ضد مودرن سبورت / الخامسة مساء.

-البنك الأهلي ضد غزل المحلة / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-أرسنال ضد برينتفورد / السابعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب- عمودي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054

الاستقطاب- أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم

و تنقل مباريات الدوري المصري اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت.

ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: "V".

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- نادي ليفربول - 45 نقطة.

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 32 نقطة.

6- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

7- بورنموث، 30 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 29 نقطة.

10 برايتون، 27 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 15 نقطة.

19- ليستر سيتي، 14 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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